Supergirl': lanzan tráiler de una de las peliculas más esperadas del universo DC de James Gunn

DC Studios lanzó el tráiler completo de ‘Supergirl’, protagonizada por Milly Alcock, quien interpreta a Kara Zor-El tras su cameo en la cinta de ‘Superman’. 

La espera terminó para los fans del Universo DC Foto: Composición LR

La espera terminó para los fans del Universo DC, luego de que se publicara el primer tráiler oficial de 'Supergirl', basada en el cómic Woman of tomorrow, publicado por DC Comics. La nueva película de James Gunn nos muestra una versión más oscura y compleja de Kara Zor-El: una heroína que no busca salvar el mundo, pero intenta disfrutar del proceso mientras lo hace.

Protagonizada por Milly Alcock, 'Supergirl' será la primera cinta del Universo DC que no tendrá a James Gunn como director o guionista, lo que la convierte en la primera gran prueba de fuego y posible punto de inflexión para DC Studios. La película llegará a las salas de cine el 26 de junio de 2026 y promete ser una de las grandes sorpresas de la temporada.

'Supergirl' lanza esperado tráiler

Tras su breve, pero llamativo debut en 'Superman', Kara Zor-El protagoniza una historia cargada de humor, oscuridad y acción. Dirigida por Craig Gillespie y basada en el cómic de Tom Kin y Bilquis Evely,la película presenta una 'Supergirl' nunca antes vista.

Con guion de Ana Nogueira, la cinta narra cómo Kara Zor-El celebra sus 21 años viajando por la galaxia junto a su perro Krypto. Durante su travesía conoce a Ruthye Marye Knoll y Kara decide acompañarla a descubrir el mundo mientras ambas enfrentan dilemas morales y descubren nuevos mundos.

Kara Zor-El y su camino para convertirse en 'Supergirl'

A diferencia de su primo 'Superman' (Clark Kent), Kara no tuvo una infancia tranquila en una granja de Kansas. Por el contrario, creció en un fragmento destruido de Krypton, rodeada de muerte, ruinas y soledad. Por ello, Milly Alcock, quien interpreta a 'Supergirl', aseguró que a su personaje no se le puede comparar con el Hombre de Acero. "Es cínica, pesimista y no confía en la gente, mientras que Clark espera el bien en las personas y a veces pretende ser algo que no es", explicó la actriz.

Otra gran diferencia es que Kara Zor-El "nunca finge. Si no esta bien, lo sabrás. No tiene fachada, lo cual es realmente refrescante de interpretar", agregó Alcock, quien aseguró que logra identificarse con el personaje.

¿Quién es Milly Alcock, la nueva 'Supergirl´?

Milly Alcock es una actriz australiana de 25 años. Es conocida por interpretar a Rhaenyra Targaryen en la serie 'House of the dragon'. También ha participado en producciones como 'Upright','Reckoning' y'The school'.

