HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

‘Dulce amor para Navidad’, ‘Guerras de Navidad’, ‘Cuatro Navidades y un amor’ y más películas para disfrutar en la ‘Nochebuena’

A pocos días de la Navidad, DIRECTV go (DGO) presenta una selección especial de seis películas navideñas para disfrutar en Perú y América Latina. Estas historias prometen encender el espíritu festivo.

La selección incluye comedias románticas, relatos nostálgicos y propuestas culinarias, ideales para compartir momentos únicos en familia.
La selección incluye comedias románticas, relatos nostálgicos y propuestas culinarias, ideales para compartir momentos únicos en familia.

A pocos días de la Navidad, miles de personas ya se han contagiado con la magia de esta temporada. Mientras algunos han optado por disfrutar de algunos eventos navideños, otros prefieren ver las clásicas películas que gustan a grandes y chicos que abundan en las plataformas de streaming.

En esta ocasión, DIRECTV go (DGO) estrenó una selección especial de películas navideñas, ideales para encender el espíritu festivo en Perú y toda América Latina. La propuesta incluye títulos pensados para disfrutar en casa y compartir momentos únicos con seres queridos. Desde comedias entrañables hasta relatos que despiertan la nostalgia y el espíritu festivo, esta selección promete convertirse en el plan perfecto para diciembre.

PUEDES VER: Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, musicales y actividades familiares

lr.pe

Seis películas imperdibles de DGO para esta Navidad  

La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV ofrece un catálogo especial de películas sobre la celebración. Los seis títulos que ya están disponibles en la plataforma de DIRECTV y capturan la esencia de la Navidad: historias llenas de magia, romance, emociones sinceras, humor familiar y la calidez propia de estas fechas.

1. Dulce Amor para Navidad (Lifetime). Una comedia romántica cálida y encantadora. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder del espíritu navideño para sanar.

  • Sinopsis: Alan y Pablo, dueños de una cadena de croissants, quedan sin repartidor justo antes de Navidad, por lo que deben asumir ellos mismos la tarea. Durante las entregas, Alan conoce a Clara, la dueña del “Café del Corazón”, con quien surge una conexión inmediata. Pero cuando ambos descubren sus verdaderas identidades laborales, se desata el conflicto. 

2. Esta Navidad (Sony Movies). Un relato sobre encuentros, decisiones y el amor que aparece cuando menos lo esperas.

  • Sinopsis: Una historia romántica contemporánea que ocurre entre trayectos de tren. Emma, una chef que está a punto de mudarse, y Adam, un ejecutivo de publicidad, coinciden a diario en su viaje rumbo a Londres. Entre miradas, conversaciones espontáneas y casualidades, nace una conexión inesperada que los lleva a enfrentarse a sus propios miedos justo en vísperas navideñas. 

3. Proyecto Deseo de Navidad (Studio Universal). Una película mágica y emotiva que recuerda que la Navidad es el momento perfecto para reconectar con lo esencial.

  • Sinopsis: Lucy, conocida en su comunidad por interpretar a Santa Claus cada diciembre, recibe el inusual deseo de una niña que anhela “volver a sentir la Navidad como antes”. En su misión por cumplirlo, Lucy descubre que también tiene deseos propios que nunca se ha atrevido a expresar. 

4. Guerras de Navidad (Food Network). Una propuesta navideña distinta, llena de sabor y diversión. 

  • Sinopsis: Este especial reúne a cocineros y aficionados en competencias culinarias festivas donde los protagonistas son los postres, los platos tradicionales, la creatividad y el buen humor. Ideal para ver en familia y despertar inspiración para las recetas navideñas.

5. Cuatro Navidades y un Amor (Universal). Un relato sobre el amor que madura, las segundas oportunidades y la magia que solo diciembre puede traer.

  • Sinopsis: Una historia romántica que se teje a través de cuatro Navidades consecutivas. Tras un encuentro inolvidable en un mercado navideño, dos personas toman caminos diferentes. Pero año tras año, el destino parece insistir en reunirlos. 

6. Un suéter para Navidad (Lifetime). 

  • Sinopsis: Jess quiere ganar un concurso con su propia línea de tejidos de lujo y busca como socio a Andrew, un padre soltero y granjero de alpacas. Ambos buscarán llevar la alegría de Navidad al campo.

Notas relacionadas
Profesor de matemáticas deja boquiabiertos a sus alumnos al lucirse bailando en fiesta navideña escolar: “Se equivocó de profesión”

Profesor de matemáticas deja boquiabiertos a sus alumnos al lucirse bailando en fiesta navideña escolar: “Se equivocó de profesión”

LEER MÁS
San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

LEER MÁS
Las mejores películas de Navidad 2025 en Netflix, Direc TV, Disney+, HBO Max y Prime Video

Las mejores películas de Navidad 2025 en Netflix, Direc TV, Disney+, HBO Max y Prime Video

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La rosa de Guadalupe 2023: ¿dónde y a qué hora ver EN VIVO el capítulo "Mi nombre es Clementina"?

La rosa de Guadalupe 2023: ¿dónde y a qué hora ver EN VIVO el capítulo "Mi nombre es Clementina"?

LEER MÁS
“El Grinch” y su desapercibida escena para adultos: el chiste sexual que pocos notaron

“El Grinch” y su desapercibida escena para adultos: el chiste sexual que pocos notaron

LEER MÁS
Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

LEER MÁS
Stephanie Boyd: "Si un político respeta la democracia, tiene que respetar la libertad de expresión y no tener miedo"

Stephanie Boyd: "Si un político respeta la democracia, tiene que respetar la libertad de expresión y no tener miedo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO HOY por las semifinales de la Copa Paceña?

El hombre que resucitó a García Lorca, por Eduardo González Viaña

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Cine y series

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Emily en París'? Capítulos, elenco y más

‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

Los hijos de Rob Reiner se pronuncian: "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

Fiscalía se juega sus últimas cartas en caso Cócteles: Keiko Fujimori busca limpiarse con miras a las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025