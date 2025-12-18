A pocos días de la Navidad, miles de personas ya se han contagiado con la magia de esta temporada. Mientras algunos han optado por disfrutar de algunos eventos navideños, otros prefieren ver las clásicas películas que gustan a grandes y chicos que abundan en las plataformas de streaming.

En esta ocasión, DIRECTV go (DGO) estrenó una selección especial de películas navideñas, ideales para encender el espíritu festivo en Perú y toda América Latina. La propuesta incluye títulos pensados para disfrutar en casa y compartir momentos únicos con seres queridos. Desde comedias entrañables hasta relatos que despiertan la nostalgia y el espíritu festivo, esta selección promete convertirse en el plan perfecto para diciembre.

Seis películas imperdibles de DGO para esta Navidad



La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV ofrece un catálogo especial de películas sobre la celebración. Los seis títulos que ya están disponibles en la plataforma de DIRECTV y capturan la esencia de la Navidad: historias llenas de magia, romance, emociones sinceras, humor familiar y la calidez propia de estas fechas.



1. Dulce Amor para Navidad (Lifetime). Una comedia romántica cálida y encantadora. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder del espíritu navideño para sanar.

Sinopsis: Alan y Pablo, dueños de una cadena de croissants, quedan sin repartidor justo antes de Navidad, por lo que deben asumir ellos mismos la tarea. Durante las entregas, Alan conoce a Clara, la dueña del “Café del Corazón”, con quien surge una conexión inmediata. Pero cuando ambos descubren sus verdaderas identidades laborales, se desata el conflicto.

2. Esta Navidad (Sony Movies). Un relato sobre encuentros, decisiones y el amor que aparece cuando menos lo esperas.

Sinopsis: Una historia romántica contemporánea que ocurre entre trayectos de tren. Emma, una chef que está a punto de mudarse, y Adam, un ejecutivo de publicidad, coinciden a diario en su viaje rumbo a Londres. Entre miradas, conversaciones espontáneas y casualidades, nace una conexión inesperada que los lleva a enfrentarse a sus propios miedos justo en vísperas navideñas.

3. Proyecto Deseo de Navidad (Studio Universal). Una película mágica y emotiva que recuerda que la Navidad es el momento perfecto para reconectar con lo esencial.

Sinopsis: Lucy, conocida en su comunidad por interpretar a Santa Claus cada diciembre, recibe el inusual deseo de una niña que anhela “volver a sentir la Navidad como antes”. En su misión por cumplirlo, Lucy descubre que también tiene deseos propios que nunca se ha atrevido a expresar.

4. Guerras de Navidad (Food Network). Una propuesta navideña distinta, llena de sabor y diversión.

Sinopsis: Este especial reúne a cocineros y aficionados en competencias culinarias festivas donde los protagonistas son los postres, los platos tradicionales, la creatividad y el buen humor. Ideal para ver en familia y despertar inspiración para las recetas navideñas.

5. Cuatro Navidades y un Amor (Universal). Un relato sobre el amor que madura, las segundas oportunidades y la magia que solo diciembre puede traer.

Sinopsis: Una historia romántica que se teje a través de cuatro Navidades consecutivas. Tras un encuentro inolvidable en un mercado navideño, dos personas toman caminos diferentes. Pero año tras año, el destino parece insistir en reunirlos.

6. Un suéter para Navidad (Lifetime).