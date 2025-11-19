Premios Óscar 2026: Kristen Stewart y su primera película como directora

Desde ser una estrella juvenil por la saga Crepúsculo, interpretar a Diana de Gales en Spencer, hasta convertirse en la presidenta del jurado más joven en la historia del Festival de Berlín en 2023, la carrera de Kristen Stewart ha ido en ascenso en el cine. Ahora, su debut como directora es uno de los estrenos más esperados. The Forge lanzó el tráiler y anunció el estreno de La cronología del agua en Estados Unidos, en diciembre.

El guion es una adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch, quien sobrevivió a los abusos de su padre y logró ser una competidora de élite en natación. Con el tiempo, se convirtió en una aclamada escritora y denunció a su agresor a través de su obra. La cinta es protagonizada por Imogen Poots.

“Quise hacer esto para subvertir la forma, porque no se trata de lo que le pasó a Lidia Yuknavitch, sino de lo que nos pasa a todas y cómo podemos interiorizar esa violencia”, declaró Stewart a Deadline en el Festival de Cannes, cuando se estrenó la película. “Sé que suena dramático, pero es cierto. Ser mujer es increíblemente violento”.

La actriz ha dicho que soñaba con dirigir su primera película desde los 9 años. “No todos los libros pueden convertirse en película. Pero este me cautivó. Inmediatamente quise convertirlo en una experiencia colectiva”, señaló a Numéro Magazine. “Algunas cosas viven dentro del cuerpo de forma plena. Otras necesitan ser expulsadas. El texto de Lidia Yuknavitch me hizo sentir que debía gritarse a los cuatro vientos”.

Stewart y las actrices Maggie McLean y Imogen Poots asistieron a la 16.ª edición de los Premios Governors en el Salón de Baile Ray Dolby. La ceremonia en la que la Academia entrega los premios honoríficos es un punto de encuentro de los artistas que podrían ser nominados en la próxima edición. Aunque no logró ganar en Cannes, La cronología del agua fue ovacionada y podría llegar a los Óscar 2026 ya que es elegible porque pudo concretar su estreno en salas este año. La crítica ha hablado también de la importancia de esta película en la actualidad. “El retroceso desde nuestro breve momento de progreso es estadísticamente devastador”, dijo Stewart sobre el cine hecho por mujeres.