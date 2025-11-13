HOYSuscripcion LR Focus

Darinka Arones: la actriz peruana en la serie de Apple TV 'Pluribus'

La actriz radica en Estados Unidos y es parte del elenco de la nueva serie del creador de Breaking Bad. "Encantada de compartir mi debut como actriz", escribió en sus redes sociales.

La actriz peruana Darinka Arones.
La actriz peruana Darinka Arones. | Apple TV+

La nueva serie del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, tiene un personaje peruano que es interpretado por la actriz Darinka Arones. “¡Encantada de compartir mi debut como actriz en la nueva serie de televisión Pluribus!”, escribió en sus redes sociales. “Llorando en mi cama ahora mismo porque no me lo puedo creer. ¡Hemos guardado este secreto durante un año hasta el estreno de la serie!”.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

La serie de ciencia ficción es protagonizada por Rhea Seehorn. La actriz interpreta a Carol Sturka, una escritora que forma parte del grupo de personas que son inmunes a un virus que está transmitiendo una especie de “felicidad colectiva”.

La peruana Darinka Arones, comparte escenas con Seehorn. “Gracias a Vince y a todo el equipo por hacerlo posible y confiar en mi trabajo. Presenciar tanto profesionalismo en el set fue una gran inspiración para mí, que soy recién graduada de cine”, escribió.

En la serie, Arones interpreta a Kusimayu. Si bien aparece en el segundo episodio, se cree que su personaje podría quedarse en la trama de la serie que confirmó su segunda temporada y que recibió el visto bueno de la crítica.

Pluribus está disponible en la plataforma de Apple TV.

