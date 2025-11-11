HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Cine y series

Una obra maestra de Wim Wenders: “Falso movimiento”

"Falso movimiento" es la segunda película de la trilogía de carretera del prestigioso director alemán. Este 2025, cumple 50 años.

"Falso movimiento". Foto: Robby Müller.
"Falso movimiento". Foto: Robby Müller.

El cineasta alemán Wim Wenders no tiene seguidores, tiene hinchas. Los hay para todos los gustos y colores. Tiene películas y documentales que tranquilamente pueden justificar esa pasión. Pensemos en su documental Buena Vista Social Club (1999), en donde se rescata a un grupo de legendarios músicos cubanos que habían caído en el olvido tras la Revolución. Esta película tuvo el poder de seducir a nuevas generaciones de melómanos que descubrieron a cantantes como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo (también compositor) y Eliades Ochoa (capo en la guitarra). Wenders no solo los sigue en el proceso de grabación del homónimo álbum (1996) del título del documental, el cual terminó rompiéndola en premios, sino igualmente nos presentó el retrato de un país que, bajo la mirada del director, se nos presentaba atractivo. Y en cuanto a películas de ficción, los seguidores están divididos. En ese terreno tenemos obras maestras como Alicia en las ciudades (1974), París, Texas (1984), con guion del poeta/actor Sam Shepard; y El cielo sobre Berlín (1987). Cualquiera de ellas es una excelente carta de presentación para quienes aún no hayan visto su cine. Incluso Wenders es grande en películas irregulares, como El amigo americano (1977), basada en la novela El juego de Ripley (1974) de Patricia Highsmith.

Su última película es Días perfectos (2023), ambientada en Japón. Un canto a la música, la fotografía y la literatura. Va camino a ser una obra maestra, si es que ya no lo es.

En los años setenta, Wenders dirigió tres películas de carretera. La mencionada Alicia en las ciudades (1974), Falso movimiento (1975) y En el curso del tiempo (1976). En este 2025, Falso movimiento cumple 50 años. Es una película que ha ido creciendo en el tiempo y está inspirada en la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe. Esta novela está considerada como la iniciadora de las novelas de aprendizaje, la cual ostenta una rica tradición, por cierto.

Con guion de Peter Handke, Wenders nos presenta a un aspirante a escritor llamado Wilhelm (Rüdiger Vogler). Wilhelm tiene una madre opresora que ya no soporta verlo más en su casa. Wilhelm es la perfecta metáfora de un escritor que tiene mucho que decir, pero que carece de visión de vida (llámese experiencia). Su madre le pide que salga y vea el mundo. Wilhelm viaja a Bonn y lleva consigo un ejemplar de La educación sentimental de Flaubert.

Wilhelm conoce a personas igual de excéntricas que él, como la actriz Therese (Hanna Schygulla), del mismo modo a Laertes (Hans Christian Blech), a la joven acróbata Mignon (debut de Nastassja Kinski a los 14 años) y Bernhard, joven austriaco que anhela ser poeta.

Desde 1975, la película ha ido suscitando distintas lecturas. Durante algunos años, se usó como una crítica a la industrialización y, en otros periodos, como un homenaje a la búsqueda de la creatividad. Sus 50 años la presenta en un contexto más que ideal. Hoy en día, todos somos, de alguna u otra manera, Wilhelm. Pensemos en el inicio de Falso movimiento. Wilhelm ve la plaza ubicada frente a su departamento y un impulso lo lleva romper la ventana, como si estuviera cansado de ver la vida a través de ella. En este sentido, tenemos una crítica a la virtualidad, a la dependencia de las redes sociales y a la falta de conexión con el prójimo. Falso movimiento es, hoy, una invitación a vivir al ritmo que uno lo quiere hacer. La recomendamos.

● Muy premiada. París, Texas es la película de Wenders que más reconocimientos ha recibido. A saber, en 1984 obtuvo La Palma de Oro en el Festival de Cannes.

● Actor fetiche. Rüdiger Vogler actuó en, al menos, seis películas de Wim Wenders.

● Mito del cine. Nastassja Kinski declaró, en mayo pasado, que desea trabajar con Pedro Almodóvar.

Notas relacionadas
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
“Breaking bad”: Aaron Paul y los gemelos de “Peekaboo” se reencuentran 13 años después

“Breaking bad”: Aaron Paul y los gemelos de “Peekaboo” se reencuentran 13 años después

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

LEER MÁS
¿'La idea de ti' se inspiró en la relación entre Harry Styles y Caroline Flack? Aquí toda la verdad

¿'La idea de ti' se inspiró en la relación entre Harry Styles y Caroline Flack? Aquí toda la verdad

LEER MÁS
‘Macross Plus’ llega a los cines peruanos: fecha de estreno y trama de la obra maestra de la animación japonesa

‘Macross Plus’ llega a los cines peruanos: fecha de estreno y trama de la obra maestra de la animación japonesa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Cine y series

Frankenstein (2025) en español latino: dónde ver online la nueva película de Guillermo del Toro

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

‘Perfect Blue’, la obra maestra de Satoshi Kon, llega al cine en 4K por primera vez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025