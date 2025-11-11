Una obra maestra de Wim Wenders: “Falso movimiento”

El cineasta alemán Wim Wenders no tiene seguidores, tiene hinchas. Los hay para todos los gustos y colores. Tiene películas y documentales que tranquilamente pueden justificar esa pasión. Pensemos en su documental Buena Vista Social Club (1999), en donde se rescata a un grupo de legendarios músicos cubanos que habían caído en el olvido tras la Revolución. Esta película tuvo el poder de seducir a nuevas generaciones de melómanos que descubrieron a cantantes como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo (también compositor) y Eliades Ochoa (capo en la guitarra). Wenders no solo los sigue en el proceso de grabación del homónimo álbum (1996) del título del documental, el cual terminó rompiéndola en premios, sino igualmente nos presentó el retrato de un país que, bajo la mirada del director, se nos presentaba atractivo. Y en cuanto a películas de ficción, los seguidores están divididos. En ese terreno tenemos obras maestras como Alicia en las ciudades (1974), París, Texas (1984), con guion del poeta/actor Sam Shepard; y El cielo sobre Berlín (1987). Cualquiera de ellas es una excelente carta de presentación para quienes aún no hayan visto su cine. Incluso Wenders es grande en películas irregulares, como El amigo americano (1977), basada en la novela El juego de Ripley (1974) de Patricia Highsmith.

Su última película es Días perfectos (2023), ambientada en Japón. Un canto a la música, la fotografía y la literatura. Va camino a ser una obra maestra, si es que ya no lo es.

En los años setenta, Wenders dirigió tres películas de carretera. La mencionada Alicia en las ciudades (1974), Falso movimiento (1975) y En el curso del tiempo (1976). En este 2025, Falso movimiento cumple 50 años. Es una película que ha ido creciendo en el tiempo y está inspirada en la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe. Esta novela está considerada como la iniciadora de las novelas de aprendizaje, la cual ostenta una rica tradición, por cierto.

Con guion de Peter Handke, Wenders nos presenta a un aspirante a escritor llamado Wilhelm (Rüdiger Vogler). Wilhelm tiene una madre opresora que ya no soporta verlo más en su casa. Wilhelm es la perfecta metáfora de un escritor que tiene mucho que decir, pero que carece de visión de vida (llámese experiencia). Su madre le pide que salga y vea el mundo. Wilhelm viaja a Bonn y lleva consigo un ejemplar de La educación sentimental de Flaubert.

Wilhelm conoce a personas igual de excéntricas que él, como la actriz Therese (Hanna Schygulla), del mismo modo a Laertes (Hans Christian Blech), a la joven acróbata Mignon (debut de Nastassja Kinski a los 14 años) y Bernhard, joven austriaco que anhela ser poeta.

Desde 1975, la película ha ido suscitando distintas lecturas. Durante algunos años, se usó como una crítica a la industrialización y, en otros periodos, como un homenaje a la búsqueda de la creatividad. Sus 50 años la presenta en un contexto más que ideal. Hoy en día, todos somos, de alguna u otra manera, Wilhelm. Pensemos en el inicio de Falso movimiento. Wilhelm ve la plaza ubicada frente a su departamento y un impulso lo lleva romper la ventana, como si estuviera cansado de ver la vida a través de ella. En este sentido, tenemos una crítica a la virtualidad, a la dependencia de las redes sociales y a la falta de conexión con el prójimo. Falso movimiento es, hoy, una invitación a vivir al ritmo que uno lo quiere hacer. La recomendamos.

…

● Muy premiada. París, Texas es la película de Wenders que más reconocimientos ha recibido. A saber, en 1984 obtuvo La Palma de Oro en el Festival de Cannes.

● Actor fetiche. Rüdiger Vogler actuó en, al menos, seis películas de Wim Wenders.

● Mito del cine. Nastassja Kinski declaró, en mayo pasado, que desea trabajar con Pedro Almodóvar.