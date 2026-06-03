Final explicado de ‘Backrooms’: ¿Qué ocurre con Mary al final de la película?

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Desde su estreno en salas el pasado 28 de mayo, 'Backrooms' se ha posicionado como uno de los fenómenos cinematográficos más comentados del año. La película, basada en el inquietante universo creepypasta creado por Kane Parsons, lleva a la pantalla grande una de las leyendas de internet más populares de los últimos tiempos, con una combinación de terror, misterio y elementos de ciencia ficción.

Sin embargo, más allá de su éxito en taquilla, lo que ha generado un intenso debate entre los espectadores es su desenlace. El destino de Mary, uno de los personajes centrales de la historia, ha dejado múltiples interrogantes debido a la naturaleza ambigua de las escenas finales, lo que ha llevado a muchos a buscar una explicación sobre lo que realmente ocurrió con ella al concluir la película.

Final explicado de 'Backrooms'

El desenlace de 'Backrooms' es uno de los aspectos más comentados de la película debido a las incógnitas que deja abiertas. Aunque Mary logra sobrevivir al encuentro con la misteriosa criatura que acecha los laberínticos corredores de esta dimensión y que anteriormente acabó con la vida de Clark, su aparente escape no significa necesariamente que haya recuperado la libertad.

En la parte final de la historia, la protagonista queda bajo observación de integrantes de Async, la organización encargada de estudiar los fenómenos que ocurren dentro de los Backrooms. Mientras intenta dejar atrás la experiencia, comienza a enfrentarse a escenarios que parecen construidos a partir de recuerdos de su pasado. Habitaciones familiares, escenas de su niñez y episodios relacionados con antiguas heridas emocionales empiezan a manifestarse a su alrededor.

Estas secuencias han dado pie a una de las teorías más inquietantes sobre el final explicado de 'Backrooms'. Diversas pistas sugieren que la verdadera Mary podría no haber salido nunca de esa realidad alterna. La mujer que aparece en los últimos minutos sería, en cambio, una réplica moldeada por el propio entorno, una versión creada a partir de sus memorias, temores y experiencias más dolorosas. Esta interpretación convierte el cierre de la película en una reflexión perturbadora sobre la identidad y la capacidad de los Backrooms para alterar la percepción de la realidad.

¿De qué trata la película 'Backrooms'?

La trama de 'Backrooms' gira en torno a Clark, un hombre que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Tras el fracaso de su matrimonio y mientras lucha contra sus problemas personales, el arquitecto intenta encontrar estabilidad con ayuda de la psicóloga Mary Kline, quien se convierte en una figura clave en su proceso de recuperación.

Sin embargo, todo cambia cuando una serie de circunstancias lo lleva a pasar varias noches en su lugar de trabajo. Es entonces cuando descubre una anomalía imposible de explicar: una entrada hacia un mundo oculto que existe al margen de la realidad conocida.

A medida que se adentra en este extraño entorno, Clark se enfrenta a los Backrooms, un interminable entramado de habitaciones y pasillos que desafían las leyes del espacio y la lógica.