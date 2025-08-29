Pamela Anderson y Liam Neeson no serían novios: todo habría sido parte de la promoción de su película, según TMZ

Pamela Anderson y Liam Neeson fueron parte del elenco de 'Y dónde está el policía'. Foto: Sensacine.

Pamela Anderson y Liam Neeson fueron parte del elenco de 'Y dónde está el policía'. Foto: Sensacine.

Durante la promoción de la película, los actores acapararon titulares debido a los rumores de un romance que supuestamente iba más allá de la ficción. Sin embargo, la realidad parece ser diferente, ya que se alega que todo fue una maniobra de relaciones públicas orquestada por sus equipos y la compañía Paramount.

Según TMZ, Anderson y Neeson no se vieron desde que finalizaron las grabaciones en junio de 2024 hasta el inicio de la gira promocional en julio de 2025. Este hecho pone en duda la autenticidad de la relación que se intentó vender al público.

Pamela Anderson y Liam Neeson no serían novios

De acuerdo con las fuentes de TMZ, la idea de crear un romance ficticio surgió como parte de una estrategia de marketing. Pamela Anderson mencionó en varias entrevistas que horneaba muffins y pan para Liam, lo que alimentó aún más los rumores. Sin embargo, se alega que nunca tuvieron encuentros a solas, y siempre había asistentes presentes durante sus interacciones.

Para avivar los rumores, los actores recrearon la famosa escena de 'Titanic' durante su gira promocional por Europa, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación. Una fuente anónima había comentado que "siempre hubo química mientras filmaban", sugiriendo que su amistad podría haber evolucionado a algo más, aunque esto parece ser parte del juego publicitario.

¿Cuánto dinero recaudó la película ‘Y dónde está el policía’?

Durante una entrevista en el programa 'Today', se abordaron directamente los rumores de romance. Pamela y Liam respondieron de manera evasiva, lo que generó más interés en la historia. Neeson comentó que no conocía a Anderson antes de filmar y que su química era natural, pero sus palabras no disiparon las dudas sobre la veracidad de su relación.

A pesar de las especulaciones, 'Y dónde está el policía' logró recaudar más de 89 millones de dólares en todo el mundo, superando su presupuesto de 42 millones. TMZ concluyó que la historia de amor fue solo una estrategia para llenar las salas de cine, y parece que funcionó.