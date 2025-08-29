HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Pamela Anderson y Liam Neeson no serían novios: todo habría sido parte de la promoción de su película, según TMZ

Fuentes de TMZ revelan que el supuesto romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson fue parte de una estrategia publicitaria para promocionar la comedia 'Y dónde está el policía'. 

Pamela Anderson y Liam Neeson fueron parte del elenco de 'Y dónde está el policía'. Foto: Sensacine.
Pamela Anderson y Liam Neeson fueron parte del elenco de 'Y dónde está el policía'. Foto: Sensacine.

Durante la promoción de la película, los actores acapararon titulares debido a los rumores de un romance que supuestamente iba más allá de la ficción. Sin embargo, la realidad parece ser diferente, ya que se alega que todo fue una maniobra de relaciones públicas orquestada por sus equipos y la compañía Paramount.

Según TMZ, Anderson y Neeson no se vieron desde que finalizaron las grabaciones en junio de 2024 hasta el inicio de la gira promocional en julio de 2025. Este hecho pone en duda la autenticidad de la relación que se intentó vender al público.

PUEDES VER: Liam Neeson rehace su vida amorosa con Pamela Anderson 16 años después de perder a su esposa

lr.pe

Pamela Anderson y Liam Neeson no serían novios

De acuerdo con las fuentes de TMZ, la idea de crear un romance ficticio surgió como parte de una estrategia de marketing. Pamela Anderson mencionó en varias entrevistas que horneaba muffins y pan para Liam, lo que alimentó aún más los rumores. Sin embargo, se alega que nunca tuvieron encuentros a solas, y siempre había asistentes presentes durante sus interacciones.

Para avivar los rumores, los actores recrearon la famosa escena de 'Titanic' durante su gira promocional por Europa, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación. Una fuente anónima había comentado que "siempre hubo química mientras filmaban", sugiriendo que su amistad podría haber evolucionado a algo más, aunque esto parece ser parte del juego publicitario.

PUEDES VER: Liam Neeson: así fue el trágico accidente que mató a su esposa Natasha Richardson y cerró su corazón al amor durante 16 años

lr.pe

¿Cuánto dinero recaudó la película ‘Y dónde está el policía’?

Durante una entrevista en el programa 'Today', se abordaron directamente los rumores de romance. Pamela y Liam respondieron de manera evasiva, lo que generó más interés en la historia. Neeson comentó que no conocía a Anderson antes de filmar y que su química era natural, pero sus palabras no disiparon las dudas sobre la veracidad de su relación.

A pesar de las especulaciones, 'Y dónde está el policía' logró recaudar más de 89 millones de dólares en todo el mundo, superando su presupuesto de 42 millones. TMZ concluyó que la historia de amor fue solo una estrategia para llenar las salas de cine, y parece que funcionó.

Notas relacionadas
Liam Neeson: así fue el trágico accidente que mató a su esposa Natasha Richardson y cerró su corazón al amor durante 16 años

Liam Neeson: así fue el trágico accidente que mató a su esposa Natasha Richardson y cerró su corazón al amor durante 16 años

LEER MÁS
Liam Neeson rehace su vida amorosa con Pamela Anderson 16 años después de perder a su esposa

Liam Neeson rehace su vida amorosa con Pamela Anderson 16 años después de perder a su esposa

LEER MÁS
Pamela Anderson impacta al asistir sin maquillaje ni estilista a los Globos de Oro 2025: así luce a los 57 años

Pamela Anderson impacta al asistir sin maquillaje ni estilista a los Globos de Oro 2025: así luce a los 57 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS
Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

LEER MÁS
Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

LEER MÁS
Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

LEER MÁS
Inmobiliaria revela el millonario precio de la mansión de Jefferson Farfán en La Planicie que estaría a la venta

Inmobiliaria revela el millonario precio de la mansión de Jefferson Farfán en La Planicie que estaría a la venta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Entretenimiento

Super Simio estrena ‘Baila el sol’, su EP que mezcla reggae, cumbia y funk

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

Expareja de Angie Jibaja reaparece y dedica emotivo mensaje de cumpleaños a hija de Jean Paul Santa María: “Siempre estaré para ti”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota