Cine y series

'Dos tumbas' reparto en Netflix: lista de actores y personajes de la serie española protagonizada por Álvaro Morte

La nueva producción de Netflix relata una historia de desaparición y venganza con un elenco de lujo encabezado por Kiti Mánver y Álvaro Morte. Conoce al elenco de esta serie española.

'Dos tumbas' de Netflix tiene 6 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix
'Dos tumbas' de Netflix tiene 6 capítulos. Foto: composición LR/difusión/Netflix

La nueva miniserie española de Netflix, 'Dos tumbas', se estrenó el 29 de agosto y cautivo al público por su trama oscura de desaparición y venganza. La historia gira en torno a Isabel, una abuela que, tras la desaparición de su nieta y la falta de respuestas de las autoridades, decide emprender su propia investigación y buscar justicia, incluso si eso significa cruzar límites inesperados.

El thriller, dirigido por Kike Maíllo ('Disco, Ibiza, Locomía'), está ambientado en la costa española y combina misterio con una mirada social hacia la edad y resiliencia de sus protagonistas. La producción cuenta con un reparto de renombre, encabezado por Kiti Mánver y Álvaro Morte, quienes dan vida a dos personajes que luchan por esclarecer la verdad tras una tragedia que conmociona a sus familias.

PUEDES VER: 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero': fecha de estreno, de qué trata y dónde ver la docuserie del 'Divo de Juárez'

lr.pe

Reparto de 'Dos tumbas' de Netflix: actores y personajes de la serie

1. Kiti Mánver como Isabel

La reconocida actriz española, recordada por su participación en series como 'Velvet', 'Las chicas del cable' y 'La casa de papel', interpreta a Isabel, la abuela de Verónica, una de las adolescentes desaparecidas. Su personaje es central en la trama, ya que decide iniciar su propia investigación para descubrir qué ocurrió realmente, sin importar los riesgos.

Kiti Mánver. Foto: Netflix

Kiti Mánver. Foto: Netflix

2. Álvaro Morte como Rafael

Conocido mundialmente por su papel de 'El Profesor' en 'La casa de papel' y por su participación en 'The Wheel of Time', Álvaro Morte interpreta a Rafael, el padre de Marta, otra de las jóvenes desaparecidas. Rafael es un hombre decidido a vengar a su hija y se une a Isabel en la búsqueda de justicia, aunque su carácter problemático lo convierte en un aliado incómodo.

Álvaro Morte. Foto: Netflix

Álvaro Morte. Foto: Netflix

PUEDES VER: ¿A qué hora se estrena 'Mi vida con los chicos Walter' temporada 2 en Netflix?

lr.pe

3. Hovik Keuchkerian como el investigador

El actor, escritor y exboxeador hispano-armenio, famoso por interpretar a Bogotá en 'La casa de papel', da vida a un hombre que aporta información clave para Isabel en su investigación. Su personaje añade tensión y giros inesperados a la historia.

Hovik Keuchkerian. Foto: Netflix

Hovik Keuchkerian. Foto: Netflix

4. Joan Solé como el Sargento de la Policía Nacional

El actor español, que ha participado en películas como 'Todos los nombres de Dios' y 'Creatura', interpreta a un sargento que lidera las pesquisas oficiales del caso. Sin embargo, las limitaciones del sistema judicial harán que Isabel y Rafael avancen por su cuenta.

Joan Solé. Foto: Netflix

Joan Solé. Foto: Netflix

