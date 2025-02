El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) continúa su expansión con 'Capitán América 4', la nueva entrega que marcará el debut de Anthony Mackie en el rol principal tras la despedida de Chris Evans como Steve Rogers. 'Captain America: Brave New World' es la secuela directa de la serie 'The Falcon and the Winter Soldier' y promete redefinir el legado del icónico héroe.

En esta ocasión, Sam Wilson (Mackie) deberá enfrentar una crisis internacional mientras colabora con el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford. Además, la cinta introducirá nuevos personajes y traerá de vuelta a figuras clásicas del MCU. A continuación, te presentamos la lista completa de actores y personajes confirmados para esta esperada película.

Reparto completo de la película 'Capitán América 4'

A continuación, te detallamos quiénes son los actores y personajes que formarán parte del reparto de 'Capitán América 4'.

Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América

El protagonista de la historia es Sam Wilson, quien asumió el manto del Capitán América tras los eventos de 'Avengers: Endgame' y la serie 'The Falcon and the Winter Soldier'. A diferencia de Steve Rogers, no cuenta con el suero de supersoldado, por lo que deberá demostrar su valía en un mundo lleno de amenazas.

Danny Ramirez como Joaquín Torres / Falcon

Joaquín Torres es un primer teniente de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y el nuevo Falcon tras la promoción de Sam Wilson a Capitán América. Su papel fue introducido en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Shira Haas como Ruth Bat-Seraph

La actriz israelí Shira Haas interpreta a Ruth Bat-Seraph, una ex Viuda Negra que ahora es una alta funcionaria del gobierno estadounidense. Haas es reconocida por su papel en la serie de Netflix Unorthodox y películas como The Zookeeper’s Wife y Mary Magdalene.

Carl Lumbly como Isaiah Bradley

Isaiah Bradley es un veterano de guerra que fue sometido a experimentos con el suero del supersoldado en la década de 1950. Su historia se exploró en 'The Falcon and the Winter Soldier'. El actor Carl Lumbly es conocido por su trabajo en 'Alias', 'Doctor Sleep' y 'The Fall of the House of Usher'.

Harrison Ford como Thaddeus Ross

Thaddeus “Thunderbolt” Ross, ahora presidente de los EE. UU., busca otorgar a Capitán América un rol militar oficial. En los cómics, Ross se convierte en Red Hulk, y es probable que esta transformación ocurra en la película.

Tras el fallecimiento de William Hurt, el papel ahora es interpretado por Harrison Ford, leyenda del cine con películas como 'Star Wars', 'Blade Runner' e 'Indiana Jones'.

Tim Blake Nelson como Samuel Sterns / Leader

Samuel Sterns, un biólogo contaminado con la sangre de Bruce Banner, regresa al MCU como el villano Leader, tras su breve aparición en 'The Incredible Hulk' (2008). El actor Tim Blake Nelson es conocido por 'O Brother, Where Art Thou?,' 'Minority Report' y 'Lincoln'.

Giancarlo Esposito como Seth Voelker / Sidewinder

Giancarlo Esposito hace su debut en el MCU como Sidewinder, el líder de la organización criminal Sociedad Serpiente.

Esposito es célebre por su interpretación de Gustavo Fring en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', además de sus papeles en 'The Mandalorian', 'The Boys' y 'Maze Runner'.

Liv Tyler como Betty Ross

Betty Ross, hija de Thaddeus Ross, regresa al MCU luego de su última aparición en 'The Incredible Hulk' (2008). Es una experta en biología celular que podría desempeñar un papel clave en la trama. Liv Tyler es conocida por su participación en 'The Lord of the Rings', 'Armageddon' y 'The Leftovers'.

Xosha Roquemore como Leila Taylor

Leila Taylor es una agente del Servicio Secreto. La actriz Xosha Roquemore ha trabajado en películas y series como 'Cherish the Day', 'Let’s Get Merried' y 'Familia revuelta'.

Otros personajes de 'Captain America: Brave New World'

Además del elenco principal, la película contará con la participación de otros personajes secundarios que complementarán la trama:

Jóhannes Haukur Jóhannesson como Copperhead, un villano del MCU.

como Copperhead, un villano del MCU. Rosa Salazar como 'Diamondback', integrante de la Sociedad Serpiente.

como 'Diamondback', integrante de la Sociedad Serpiente. Takehiro Hira como Ozaki, Primer Ministro de Japón.

como Ozaki, Primer Ministro de Japón. Seth Rollins, cuyo papel aún no ha sido revelado oficialmente.

Tráiler de Capitán América 4