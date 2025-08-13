HOYSuscripcion LR Focus

¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Conoce cuándo llega 'Thunderbolts' a Disney Plus. La película, con Florence Pugh, tuvo un éxito moderado en taquilla, pero rompió esquemas por su trama y actuaciones sorprendentes.

'Thunderbolts' se estrenó en cines de Perú en abril de 2025.
'Thunderbolts' se estrenó en cines de Perú en abril de 2025. | Foto: Disney+

Marvel Studios ha confirmado la fecha de estreno de 'Thunderbolts' en Disney+, y los fans ya cuentan los días. La película, que reúne a un grupo de antihéroes en una misión secreta, estará disponible en la plataforma desde el 27 de agosto, cerrando oficialmente la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Tras su paso por los cines, 'Thunderbolts' llega al streaming con una recepción crítica positiva —88% en Rotten Tomatoes— y una taquilla global que, aunque discreta para los estándares de Marvel, dejó huella por su enfoque más sombrío y emocional. Su llegada a Disney+ promete darle una segunda vida entre los suscriptores y consolidar su lugar dentro del UCM.

Estreno en Disney+: ¿cuándo ver 'Thunderbolts' en streaming?

La fecha ya está marcada: 'Thunderbolts' se estrena en Disney+ el 27 de agosto de 2025. La película estará disponible para todos los suscriptores, con opciones de audio y subtítulos en varios idiomas. Además, se espera contenido adicional, como entrevistas y detrás de cámaras, como suele suceder con las producciones de la plataforma.

Este lanzamiento digital forma parte de la estrategia de Marvel para mantener el ritmo de sus producciones en streaming, ofreciendo títulos recientes que complementan su universo expandido. Aunque no fue un fenómeno de taquilla, 'Thunderbolts' ha generado conversación por su tono más adulto y su elenco de personajes con pasados turbulentos.

¿De qué trata 'Thunderbolts' y cómo le fue en los cines peruanos?

'Thunderbolts' presenta a un equipo liderado por Valentina Allegra de Fontaine, conformado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Ghost y John Walker, todos con pasados turbios y motivaciones complejas. A diferencia de los héroes tradicionales del UCM, estos personajes se enfrentan a una misión que los obliga a confrontar sus propios traumas mientras descubren una terrible manipulación. La película apuesta por una narrativa más cruda y emocional, explorando dilemas morales, tensiones internas y una búsqueda de redención que desafía el concepto clásico de heroísmo.

En Perú, 'Thunderbolts' tuvo un estreno moderado. Si bien no rompió récords, logró captar la atención del público fanático del UCM, especialmente en Lima, donde las funciones subtituladas registraron buena asistencia durante su primera semana. La crítica local destacó el trabajo de Florence Pugh y Sebastian Stan, quienes aportan profundidad a una historia que apuesta por la introspección más que por el espectáculo.

