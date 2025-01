Desde su primera entrega en el año 2000, 'Scary Movie' ha sido un referente en el género de comedia, aunque su última película, lanzada en 2013, dejó un sabor amargo debido a las críticas negativas y el bajo rendimiento en taquilla.

Sin embargo, la reciente confirmación de 'Scary Movie 6' ha renovado el interés por la saga, especialmente con el regreso de los hermanos Wayans, quienes han expresado su entusiasmo por retomar el proyecto que ayudaron a crear hace más de dos décadas.

¿Cuándo se estrenará ‘Scary Movie 6’?

La fecha de estreno ha sido confirmada para el 12 de junio de 2026, lo que ha desatado la nostalgia entre los fanáticos de la franquicia. La producción fue anunciada durante la ComicCon de 2024, y Marlon Wayans, uno de los protagonistas, fue el encargado de revelar la fecha de estreno a través de sus redes sociales. “Apúntalo en tu calendario. Fecha aterradora: 12 de junio de 2026”, escribió el reconocido actor, generando un gran revuelo entre los seguidores de la serie.

El regreso de los hermanos Wayans ha despertado un renovado interés en la franquicia. La participación de Marlon y Shawn Wayans en la escritura y actuación de las dos primeras películas fue fundamental para el éxito de ‘Scary Movie’. La nostalgia por esos primeros filmes ha llevado a muchos a esperar con ansias esta nueva entrega, que promete retomar el humor característico que hizo famosa a la saga.

¿De qué tratará ‘Scary Movie 6’?

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama de ‘Scary Movie 6’. Sin embargo, el hecho de que los hermanos Wayans estén de vuelta en el proyecto ha generado grandes expectativas. La combinación de su humor único y la parodia de las películas de terror contemporáneas podría resultar en una experiencia divertida para los fanáticos de la saga.

La nueva entrega de ‘Scary Movie’ será distribuida por Paramount Pictures en colaboración con Miramax. La unión de estas dos importantes productoras promete un respaldo sólido para el filme, lo que podría traducirse en una producción de alta calidad que respete el legado de las primeras películas.

El problema con la franquicia

Los hermanos Wayans se alejaron del cine en gran medida por conflictos de negociación con Miramax, la compañía liderada por los hermanos Weinstein. Marlon Wayans reveló que, tras el éxito de las dos primeras películas de la saga Scary Movie, los Weinstein optaron por no renovar su contrato y continuaron la franquicia sin su participación. Esta decisión, tomada sin consultar a los Wayans, generó en ellos una sensación de despojo respecto a un proyecto que habían contribuido a crear.

“Nosotros no nos alejamos de la franquicia, ellos no quisieron aceptar nuestro acuerdo y nos la arrebataron. Weinstein hizo cosas realmente terribles, como saquear aldeas. No es que nos hayamos retirado de la franquicia que creamos, nos la quitaron, y como los creativos que somos, dijimos: ‘Vale, de acuerdo, ahora mira lo que voy a crear”, explicó Marlon.