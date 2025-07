Estrenan el documental 'Billy Joel: And So It Goes'

Durante el Festival de Tribeca 2025, el Teatro Beacon estuvo abarrotado por el estreno de Billy Joel: And So It Goes. Robert De Niro, fundador del festival, dijo: “Billy podría ser considerado el poeta laureado de Nueva York. Se siente la esencia de nuestra ciudad en sus letras”.

El documental se estrena este viernes en HBO Max y ha sido descrito como “un retrato profundo” del seis veces ganador de Grammy e integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll. Es dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin (ambas de Jane Fonda in Five Acts) y Tom Hanks es uno de sus productores ejecutivos.

La película abarca desde su niñez en Long Island y aborda la ausencia de su padre, un pianista que, mientras vivió con él y su hermana, fue un padre abusivo y distante que terminó abandonando a su madre.

Después del estreno en Tribeca, en mayo, la prensa internacional sostiene que en la película Billy Joel describe su vida “en una familia judía inusual y a veces extremadamente pobre en su pueblo de clase media. Pero tenía música y su madre se aseguraba de que siempre tuviera clases”.

Las directoras accedieron a material inédito, entrevistas, videos y fotografías personales. “En el documental, lo vemos dedicando un esfuerzo considerable a desmentir las frecuentes comparaciones entre él y la otra estrella emergente del pop rock, el pianista Elton John”, señala Deadline.

Además, Joel revela que sufrió depresión e intentó acabar con su vida tras vincularse con Elizabeth Weber, esposa de su mejor amigo y compañero de banda, Jon Small.

“Billy volverá”

Este año, el cantante de The Piano Man y Uptown Girl tuvo que cancelar todos sus conciertos en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. En su cuenta de Instagram, informaron que padecía hidrocefalia de presión normal, un trastorno cerebral que puede afectar las habilidades relacionadas con el cerebro. “Agradece el apoyo de los fans durante este tiempo y ansía que llegue el día de volver a subirse al escenario”.

“Volverá”, comentó Lacy a la audiencia en Tribeca. “Billy desearía estar aquí esta noche y nos pidió que les transmitiéramos sus saludos. Dijo: ‘Envejecer es un fastidio, pero es preferible a que te incineren’”.