Bruce Springsteen: “La película involucra algunos de los días más dolorosos de mi vida”

La estrella del rock ha sido recibida por varias decenas de personas en España, donde tiene programados dos conciertos. En medio de ello, se reveló el primer tráiler de Deliver Me From Nowhere, la película biográfica que Bruce Springsteen ha seguido de cerca e incluso estuvo en el rodaje. “Involucra, en cierto modo, algunos de los días más dolorosos de mi vida”, declaró en una entrevista con la revista Rolling Stone. En las primeras escenas del tráiler, aparece Jeremy Allen White interpretando a Springsteen. “Sé quién es usted”, le dicen antes de comprar un auto. “Ojalá lo supiera yo”, responde el músico de Dancing in the Dark.

El cantante le ha dicho a la revista que el actor de la premiada serie The Bear fue “maravillosamente tolerante” al verlo en los sets. “Si Scott Cooper, el director, me quería o necesitaba para algo, lo intentaba. Pero estuve de gira en Canadá durante el primer mes de rodaje, así que estuve bastante tiempo de gira y trabajando”.

La película dirigida por Scott Cooper está basada en el libro Deliver Me From Nowhere de Warren Zanes. El escritor aborda el proceso personal y profesional de Springsteen al grabar el clásico álbum Nebraska. “Si se avecinaba una escena muy personal, quería que los actores se sintieran completamente libres y no quería estorbar, así que simplemente me quedaba en casa”.

En las escenas se ve a Bruce Springsteen grabando demos y repasando su historia familiar. “Estoy seguro de que es mucho peor para el actor que para mí”, comentó sobre Jeremy Allen White, a quien le dijo que, si era necesario, podía invitarlo a salir del set. “Mira, si estorbo, mírame y me voy a casa. Fue simplemente divertido. Fue agradable”.

En la película está Jeremy Strong como Jon Landau, el mánager; Stephen Graham como el padre de Springsteen, Douglas y, Paul Walter Hauser como el ingeniero de grabación Mike Batlan.

El reto de ser Bruce Springsteen

Ganador del Emmy por la serie The Bear, Jeremy Allen White podría volver a la temporada de premios con esta película. Después de lo hecho por Timothée Chalamet interpretando a Bob Dylan, se sabe que el actor también les pondrá su voz a algunos temas del cantante de Born in the U.S.A.

“Tengo mucha suerte de que ahora exista un equipo de personas que ayuda a los actores jóvenes a interpretar a estrellas de rock”, declaró a GQ. “Tengo personas con mucho talento ayudándome a entrenar vocal y musicalmente, para estar preparado para eso. También tengo mucha suerte de que Bruce apoye mucho la película. Así que he tenido acceso a él y es un tipo genial. Es genial explorar YouTube y encontrarlo en todos estos diferentes momentos de su vida, y poder escuchar su voz tanto al hablar como al cantar”.

Deliver Me From Nowhere se estrena en octubre