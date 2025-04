Hulu en Estados Unidos: las películas y series más populares para disfrutar este domingo 13 de abril

El mundo del streaming continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso, y Hulu se mantiene como una de las plataformas más destacadas en Estados Unidos. Entre las principales opciones para disfrutar en familia o en solitario tenemos desde series, películas y programas, por ejemplo: El cuento de la criada, el lobo de Wall Street y American Idol.

El servicio de streaming se distingue por ofrecer contenido exclusivo que va desde dramáticas historias de ficción hasta emocionantes documentales y reality shows. Si estás buscando algo nuevo para ver, Hulu tiene todo lo que necesitas.

Lista completa de películas y series más populares en Hulu para este domingo 13 de abril

Hulu cuenta con una oferta variada que se adapta a todos los intereses y preferencias, permitiendo a los usuarios disfrutar de contenidos de diferentes géneros sin salir de su hogar. Para este 13 de abril, algunas de las producciones más vistas en la plataforma incluyen películas, series e intensos programas de telerrealidad que se han ganado el corazón de los espectadores.

El cuento de la criada

American Idol

Good American Family

The Rookie

Extracted

Hospital General

Will Trent

El lobo de Wall Street

Las Kardashian

A Complete Unknown

9-1-1

Classified

La guerra del mañana

Anatomía de Grey

Padre de familia

¿Qué otras cosas se puede disfrutar en la plataforma Hulu?

Hulu no es solo una plataforma para ver series y películas populares, sino que también ofrece una amplia gama de otros contenidos que mantienen entretenidos a los usuarios. Ellos dan acceso a sus usuarios de poder visualizar series, programas, noticias locales y deportes en 75 canales Los canales que aparecen en su programación son Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, entre otras más.

Por otro lado, la plataforma de streaming habilitada en Estados Unidos y Japón maneja un contenido propio. Alguna de sus producciones son Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.