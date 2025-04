'Pulso' (título original 'Pulse') se presenta como una atractiva opción en Netflix para quienes son fanáticos de los dramas médicos. En esta serie, los médicos y residentes de una sala de emergencias se ven forzados a enfrentar tanto crisis personales como profesionales en medio de una emergencia climática que pone a prueba su resistencia. Desde su lanzamiento reciente, la serie ha ganado popularidad rápidamente y ha escalado hasta el Top 10 de la plataforma.

La serie cuenta con las destacadas interpretaciones de Willa Fitzgerald y Colin Woodell, quienes encarnan a los personajes centrales y guían al espectador a través de un emocionante viaje lleno de dilemas éticos, mientras luchan por mantener en secreto su complicada relación. A continuación, te presentamos a los actores que dan vida a estos intrigantes personajes.

¿Cuál es el reparto de 'Pulso'?

Willa Fitzgerald como Danielle 'Danny' Simms

La protagonista de la serie es Danny Simms, una residente de tercer año en Medicina en la sala de urgencias del Hospital Maguire de Miami, quien se ve envuelta en una complicada acusación tras recibir un ascenso. El papel de Danny es interpretado por Willa Fitzgerald, actriz conocida por su participación en proyectos como 'Reacher", 'Strange Darling' y la serie 'Scream'.

Colin Woodell como Xander Phillips

Xander Phillips es el jefe de residentes de Medicina en la sala de urgencias del Hospital Maguire y mantiene una relación secreta con la doctora Danny. Este personaje es interpretado por Colin Woodell, un actor que ha participado en proyectos como 'Ambulance', 'The Continental: From the World of John Wick' y 'The Purge'.

Jessie T. Usher como Sam Elijah

Sam Elijah, al igual que Danny, es un residente de tercer año en Medicina en la sala de urgencias del Hospital Maguire de Miami. Este personaje es interpretado por Jessie T. Usher, conocido por su papel de A-Train en la famosa serie 'The Boys'.

Justina Machado como Natalie Cruz

Natalie Cruz es la presidenta de Cirugía y Medicina de Urgencias en el Hospital Maguire de Miami. El papel de esta poderosa figura es interpretado por Justina Machado, una actriz reconocida por su participación en series como 'One Day at a Time', 'The Horror of Dolores Roach' y 'Queen of the South'.

Jack Bannon como Tom Cole

Tom Cole es un residente quirúrgico en el Hospital Maguire de Miami. El personaje es interpretado por Jack Bannon, un actor conocido por sus papeles en películas como 'The Imitation Game' y en series como 'Pennyworth', 'The Darkness' y 'Endeavour'.

¿Quiénes completan el elenco de 'Pulso'?

Daniela Nieves como Camila Pérez

Chelsea Muirhead como Sophie Chan

Jessy Yates como Harper Simms

Néstor Carbonell como el Dr. Ruben Soriano

Jessica Rothe como Cass Himmelstein

Arturo Del Puerto como Luis Dominguez

J. R. Ramirez como Patrick Sanchez

Santiago Segura como Gabriel Moreno

Ash Santos como Nia Washington

Sophia Torres como Vero Cruz

Kathryn Smith-McGlynn como Shannon Kincaid

Brenda Arteaga-Walsh como Ines

¿De qué trata 'Pulso'?

En 'Pulso', un huracán se acerca rápidamente a uno de los hospitales más ocupados de Miami, poniendo a prueba a todos los miembros del equipo de urgencias. En medio de este desastre, la doctora Danny Simms, residente de tercer año, recibe un ascenso inesperado tras la suspensión del jefe de residentes, Xander Phillips. Mientras la tormenta se intensifica y el hospital enfrenta un aumento de pacientes, se ordena el cierre de emergencia, lo que obliga a Danny y a Phillips a trabajar juntos, aunque su relación secreta y prohibida amenaza con salir a la luz.

A su vez, los demás miembros del personal de urgencias enfrentan las consecuencias de este romance oculto, mientras luchan por manejar sus propios desafíos personales y profesionales. En un entorno tan crítico, donde cada decisión puede salvar o costar una vida, para estos médicos resulta a menudo más sencillo salvar a un paciente que lidiar con sus propios problemas. Este drama médico se estrenó el pasado 3 de abril y se encuentra disponible en Netflix.