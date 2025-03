Alfonso Obregón, conocido en todo el mundo por ser la voz de Shrek en el doblaje latino, vivió una experiencia que jamás habría imaginado. A más de seis meses de haber enfrentado un proceso legal, el actor compartió detalles de su estancia en prisión, donde fue encarcelado debido a acusaciones de abuso sexual. En un testimonio emotivo, Obregón relató cómo fue su adaptación al reclusorio y cómo, a pesar del temor inicial, los reclusos no solo lo aceptaron, sino que lo protegieron.

El caso de Obregón, que tomó por sorpresa a la opinión pública, se remonta a agosto del año pasado, cuando fue arrestado por una denuncia presentada por dos de sus estudiantes. Después de varios días en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el actor fue liberado al no encontrarse pruebas suficientes para proceder con la acusación. Sin embargo, la experiencia que vivió en prisión dejó huellas profundas que compartió en una reciente entrevista, donde reveló su miedo y las sorpresas que enfrentó en aquel entorno.

¿Qué contó Alfonso Obregón, actor de doblaje de Shrek, sobre su experiencia en prisión?

Alfonso Obregón describió su primer día en prisión como un momento de gran incertidumbre. El actor confesó haber llegado al reclusorio con miedo, anticipando lo peor. El entorno carcelario es conocido por su dureza, y Obregón no fue la excepción al sentirse vulnerable. En su relato, explicó que su primer encuentro con los demás internos fue tenso, ya que desconocía las normas no escritas que prevalecen en los reclusorios.

El actor también narró cómo, al llegar a su celda, intentó descansar, pero su mente estaba llena de inquietudes. Cuando los reclusos comenzaron a acercarse, preguntando por él debido a su popularidad como la voz de Shrek, su respuesta inicial fue grosera, influenciada por la desconfianza natural de alguien que no sabe cómo reaccionar ante lo desconocido. Sin embargo, esta actitud cambió rápidamente al ver cómo los presos respondían con calma, evitando el conflicto y ofreciéndole protección.

¿Cómo fue el trato de los presos con Alfonso Obregón?

Lo que ocurrió después sorprendió a Alfonso Obregón. Lejos de enfrentarse a amenazas o violencia, como había temido, los reclusos comenzaron a visitarlo en su celda. Algunos de ellos le llevaban dibujos de Shrek y le pedían que los firmara para sus familiares, lo que mostró el respeto y admiración que sentían por él, a pesar de las circunstancias. Obregón relató que la actitud de los presos fue completamente diferente a lo que esperaba.

"Me sorprendió ver cómo ellos me cuidaban. Pensé que me iban a agredir, pero resultó ser todo lo contrario", comentó Obregón. De hecho, algunos de los internos le ofrecieron apoyo emocional y protección, algo que el actor no imaginaba encontrar en un lugar tan peligroso. Para él, esta actitud representó una lección de solidaridad que contrastó con la desconfianza que había experimentado fuera de la prisión, en un entorno más "ético", pero menos dispuesto a ofrecer ayuda.

¿De qué se le acusa a Alfonso Obregón?

El proceso legal contra Alfonso Obregón comenzó en agosto de 2024, cuando dos de sus estudiantes de doblaje lo acusaron de abuso sexual. Las denuncias, que tomaron por sorpresa a la comunidad del doblaje, provocaron su arresto y la orden de aprehensión que lo llevó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Durante su tiempo en prisión, Obregón vivió bajo un clima de tensión, enfrentando tanto la incertidumbre sobre su futuro como la presión de ser una figura pública en un entorno tan hostil.

Sin embargo, tras varios días en el reclusorio, Obregón fue liberado al no encontrarse pruebas suficientes que pudieran confirmar las acusaciones. La falta de evidencia llevó a su liberación, aunque su nombre y su carrera quedaron marcados por la controversia. A pesar de todo, el actor mantiene su postura de haber sido injustamente acusado, y sigue defendiendo su inocencia.