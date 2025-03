La vez que Hugo Chávez apareció en una película de Marvel: lo llamaron “fenómeno” y la escena solo se vio en ciertos países

Las proyecciones de la película en Latinoamérica mostraron el fragmento de Hugo Chávez, pero no en Estados Unidos. Foto: composiciónLR/Datainfox/Noticias Diarias

En 2014, los fanáticos de Marvel se vieron sorprendidos cuando, en medio de la trama de una de sus producciones más populares, apareció una imagen del expresidente venezolano Hugo Chávez. Esta no fue una aparición común en el cine, sino un curioso detalle que pasó desapercibido por muchos, pero que rápidamente fue captado en Latinoamérica.

Aunque esta inesperada aparición de Chávez no fue vista en los cines de Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno en varios países de habla hispana. En el marco de recordar un año más de su deceso el 5 de marzo, surge la pregunta: ¿cómo llegó una figura tan relevante en la política internacional a formar parte de esta historia cinematográfica? A continuación, desglosamos los detalles de este evento único.

¿En qué película de Marvel apareció Hugo Chávez?

Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, hizo una sorprendente aparición en una de las producciones más populares de Marvel, lanzada en 2014. Esta película, dirigida por Anthony y Joe Russo, es la segunda entrega de la saga del Capitán América, protagonizada por Chris Evans. En ella, el Capitán América se enfrenta al Soldado del Invierno, un misterioso villano con lazos con su pasado.

A lo largo del filme, los personajes de Marvel se enfrentan a diversas amenazas globales, orquestadas por la organización terrorista HYDRA. En este contexto, se incluye la figura de Chávez, cuya presencia se convierte en un detalle inesperado dentro de la trama. La breve aparición, aunque pasó desapercibida para muchos, dejó una huella significativa, especialmente en los países de habla hispana.

¿Cómo es la escena en la que aparece Hugo Chávez?

La escena que incluye la imagen de Hugo Chávez ocurre en el minuto 62 de Capitán América y el Soldado del Invierno. En este momento, Arnim Zola, un científico y exmiembro de HYDRA, está explicando al Capitán América y a la Viuda Negra cómo ciertos eventos históricos ayudaron a evitar que la organización terrorista lograra su objetivo de destruir el mundo. En la pantalla aparecen varios “fenómenos” internacionales, entre los cuales se muestra, brevemente, una foto de Hugo Chávez.

En esta secuencia, Zola menciona que ciertos líderes políticos y sociales tuvieron un papel crucial en impedir los planes de HYDRA, y la imagen de Chávez, quien en su momento era una figura clave en la política internacional, fue incluida. La aparición no es explícita, sino que pasa en un parpadeo, lo que provocó que muchos no la notaran, especialmente en los cines de Estados Unidos, donde la escena no se proyectó de la misma manera.

5 de marzo en Venezuela: ¿cómo fue el anuncio de la muerte de Hugo Chávez?

El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció después de una larga lucha contra un cáncer que había mantenido en secreto. Su muerte marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela y del continente, debido a la gran influencia que el mandatario tuvo durante su tiempo en el poder. Chávez fue uno de los líderes más carismáticos y polarizadores de América Latina, y su desaparición dejó un vacío político que aún hoy sigue siendo motivo de debate.

En cuanto a su enfermedad, se mantuvo en misterio el tipo exacto de cáncer que padeció. A lo largo de su tratamiento, que incluyó intervenciones quirúrgicas y tratamientos en Cuba, el presidente venezolano comunicó muy poco sobre los detalles de su estado de salud, lo que alimentó diversas especulaciones. Durante sus últimos meses, se especuló ampliamente sobre su posible fallecimiento en diciembre de 2012, pero la noticia oficial de su muerte no se dio a conocer sino hasta tres meses después, el 5 de marzo de 2013.