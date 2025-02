Gianella Neyra se enfrentó a un desafío inesperado al llevar a la pantalla 'Soltera, casada, viuda, divorciada': le decían que los personajes de 40 y 50 años no eran tan interesantes como los de 30. Sin embargo, la película dirigida por Ani Alva-Helfer demostró lo contrario, convirtiéndose en un arrollador éxito en Perú que conectó con el público a través de una historia honesta y cercana. Ahora, previo al estreno de su esperada secuela el 17 de abril de 2025, la actriz y productora nos cuenta en esta entrevista los retos de llevar adelante el proyecto, la evolución del cine peruano y su visión sobre el futuro de la industria.

Además, Gianella habla sobre su carrera y su decisión de quedarse en Perú, a pesar de recibir propuestas en Argentina. También recuerda cómo el equipo afrontó la pérdida de Diego Bertie en pleno rodaje y cómo lograron mantener intacta la esencia de su personaje.

—'Soltera, casada, viuda, divorciada' se convirtió en un fenómeno del cine peruano. ¿Qué aprendizajes claves te dejó como productora y cómo influyeron estos en la segunda parte?

—Para todos fue una sorpresa enorme y gratificante la respuesta del público. No estaban sucediendo cosas así en el mercado. Creo que la gente conectó muchísimo con la historia y con los personajes. De las cosas que pasaron en la primera, lo que hemos hecho es tratar de repetir el equipo. Ani Alva-Helfer y yo creemos que cuando uno es honesto con la historia que está contando, esta se abre camino sola. Eso es lo que pasó con la historia de estas cuatro amigas: de alguna manera conectó con el público y este la volvió a ver y se hicieron amigos de los personajes. El equipo con el que trabajamos fue increíble, y cuando encuentras gente increíble, hay que mantenerlas en tu vereda. Eso hemos tratado de hacer con Ani. Repetir el equipo de marketing, de prensa, la misma sociedad con La Soga, el elenco, y mantener el mismo espíritu de la primera. Creo que se ha logrado y hasta de una manera más profunda.

—En una entrevista anterior, la directora Ani Alva-Helfer compartió que esta nueva secuela iba a ahondar en las heridas de la infancia. ¿Hay alguna experiencia personal plasmada en tu personaje (Cecilia) o en la historia en general?

—Ani escribe desde su historia y dice que vive a través de los personajes. Siempre con su hermana escriben, siempre vas a encontrar pinceladas de ellas en los personajes. La ventaja de una segunda entrega es que ya conoces el universo de cada personaje. Eso nos entusiasmó mucho al crear esta película: seguir contando más de esos universos. Cada una de las actrices junto con Ani han hecho creaciones muy chéveres de sus personajes, y era una pena dejar la historia ahí. Fue un acierto de Ani y su hermana ir más a profundidad. Es como cuando tienes amigas y las conoces más con el tiempo. En esta segunda parte es conocerlas mejor, entender por qué son como son, qué cosas de su infancia las marcaron. Es una segunda parte muy coherente con la primera. Tiene el mismo espíritu, pero más maduro, una reflexión más profunda. Se trata de entender por qué cada uno es como es, y que a veces hay que mirar atrás para poder seguir avanzando.

—Este es un sector en el cual predominan figuras masculinas y no debe haber sido fácil para ti. ¿Qué obstáculos enfrentaste y qué mensaje darías a otras mujeres que buscan hacer lo mismo?

—Desde el lugar de abrirle paso a la historia, increíblemente estamos como en una ola de historias y protagonistas femeninas, pero sí nos pasó de la edad, por ejemplo, de tener este bache generacional que querían personas de 30 y que personas de 40 o de 50 supuestamente no eran interesantes. Nos sorprendió, no esperábamos esa respuesta, tocamos una puerta, tocamos otra, tocamos otra, y en algún momento se abrió. Ahí es cuando tú tienes que aprovechar la ventana de oportunidad y lanzarte con todo. Si tengo algo que decir desde mi lugar es eso; estar atento y preparado a que aparezca esa ventana de oportunidad. Tocar todas las puertas y estar absolutamente preparado para que apenas se abra alguna o así sea una ventanita, tú puedas entrar y demostrar qué es lo que quieres hacer, de qué manera y por qué lo quieres hacer con tanta pasión y con tanta demencia que no te puedan decir que no.

—Con esta segunda parte en camino, ¿te ves produciendo más historias o explorando otros géneros más allá de la comedia?

—Sí. Desde que hicimos 'Medias hermanas' empecé a aprender un poco de este nuevo rol en mi carrera. Actúo porque me gusta contar historias, y desde la producción puedo también seguir contando, solo que soy un poco más responsable de lo que se cuenta, no soy solamente una herramienta desde el lugar actoral. Me parece más completo e interesante. Si bien es muchísima más chamba, somos como botica abierta 24-7, no paramos de chambear, no hay para mí emoción más grande que imaginarme un proyecto, vislumbrarlo desde cero y después verlo hecho realidad. Me encantaría poder seguir haciendo esto no solamente para historias que yo pueda contar, sino simplemente historias que me apasionen, en las cuales de repente no actúe yo, sino otros actores o actrices que me parezcan geniales.

—¿Tienes alguna otra producción en mente?

—Tengo varias. Es algo que me encanta y sí es algo que quiero seguir haciendo. Si uno es emprendedor y quiere hacer cosas, debe tener siempre proyectos en el bolsillo. Siempre tienes que tener un camino claro hacia dónde quieres llegar, más allá de lo que sucede en el momento, porque uno va cambiando según las cosas que van apareciendo todos los días. Tengo varias cositas ahí que estamos cocinando junto con Annie y otras cosas mías, pero cuando vayan sucediendo las iré contando. Tenemos la obra de teatro que ya estamos produciendo con Annie también y que ella está dirigiendo, que va a estar a partir del 20 de marzo en el Teatro No, se llama 'Una semana nada más', que eso ha sido una aventura nueva de este año.

—Hablando sobre el legado de Diego Bertie y su impacto en la película, él dejó una huella imborrable en el cine y la televisión, pero lamentablemente nos dejó en 2022 en medio del rodaje. ¿La historia de su personaje estaba completa cuando sucedió?

—Nosotros ya habíamos filmado el principio y el final porque su personaje estaba en Pacasmayo. Nos quedaban algunos pasecitos de escenas que no eran realmente tan vitales para el cuento del personaje. Ya teníamos todo el viaje del personaje armado, por eso pudimos editar las escenas y armar la historia como la habíamos pensado. Más allá del dolor y la pena de todo lo que sucedió, queríamos que ese sea el recuerdo de Diego: que uno lo recuerde chambeando, actuando y brillando como siempre lo ha hecho en cada una de sus interpretaciones.

'Soltera, casada, viuda, divorciada 2', producida por Gianella Neyra, se estrena el 17 de abril de 2025. Foto: La Soga Producciones

—Al ver la escena final de su personaje, sentí que las lágrimas no solo eran de Cecilia, el personaje, sino de Gianella Neyra y todo un equipo diciéndole adiós a un querido actor y amigo.

—Sí, sobre todo cuando actúas, es inevitable separar a la persona del personaje. A veces las emociones se cruzan y cuando suceden cosas tan fuertes como esa, se cruzaban todo el tiempo. Continuar esas últimas semanas sin él fue muy difícil para todos, pero también sentíamos que era lo que teníamos que hacer. Él amaba actuar, toda su vida actuó y le encantaba estar ahí. La mejor manera de homenajearlo era completar la película y su historia, para que finalmente quede como un legado para siempre.

—Respecto al cine comercial en Perú, ¿cómo percibes su evolución y qué crees que hace falta para consolidar una industria más fuerte y competitiva?

—Creo que somos un medio circular: subimos y bajamos, tenemos muy buenas rachas y después volvemos a caer. Talento hay, historias hay, ganas hay, y tenemos la gran capacidad de trabajar en condiciones difíciles y hacer cosas maravillosas con poco apoyo. Falta un apoyo fuerte del gobierno. Falta ver esto como un negocio para todos, como un apoyo a la cultura, al turismo y a las industrias. Países como Colombia y España hacen tanto cine y un cine maravilloso porque tienen incentivos tributarios y apoyos del gobierno, lo que atrae producciones y genera industria. Si este grupo increíble de gente que está trabajando por esta nueva ley lo logra, vamos a tener un antes y un después, porque talento hay y hay de sobra para hacer cosas maravillosas a todo nivel, porque además tenemos los recursos naturales para filmar lo que nos dé la gana. La poca gente que ha venido de afuera a filmar acá se queda alucinado.

—¿Has recibido propuestas para volver a Argentina o tienes planes de retomar tu carrera allá?

A veces sí he recibido, sobre todo en los primeros años que me fui, pero yo volví aquí porque tenía muchas ganas de trabajar en mi país y porque me gusta vivir acá. Ya no sé si me erradicaría en otro país otra vez. Por mis hijos, por mi familia, porque de verdad amo mi país y creo que todavía se pueden hacer muchísimas cosas acá. Entonces, si se da la oportunidad de volver a hacer cosas en cualquier otro lugar, pues sería ir y venir de repente. Ya no erradicarme en otro lugar.