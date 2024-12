Cine: las mejores películas del 2024

A un mes de que la Academia anuncie las nominadas a los Óscar 2025, repasamos qué películas vienen liderando la temporada de premios y cuáles son las mejores según la crítica internacional. Una de las favoritas ha sido Anora, dirigida por Sam Baker y ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes.

La cinta es una comedia dramática que se desarrolla en Brooklyn. Una trabajadora sexual se casa con el heredero de un millonario ruso. Las complicaciones surgen cuando la familia de él intenta anular el matrimonio. El jurado de Cannes estuvo liderado por la directora Greta Gerwig (de Mujercitas y Barbie) quien comparó la cinta con el “cine clásico”.

“Uno de los puntos fuertes de las películas es la negativa del guionista y director a juzgar incluso a sus personajes más desordenados y rudos”, sostiene The Hollywood Reporter y añade que la protagonista es una de las revelaciones de este año. “Mikey Madison con una dulzura encantadora, pragmatismo transaccional y ferocidad cuando se ve acorralada. Poco a poco, el humor deja paso a una persistente conmoción”.

Y, a pesar de que fue cuestionado al inicio por los fans de Bob Dylan, Timothée Chalamet convenció a la crítica con su protagónico en A Complete Unknown y estaría nominado al Óscar a mejor actor. La película de James Mangold narra de forma aleatoria los primeros años de Dylan en la música. “Chalamet actúa con una quietud malhumorada y maliciosa, a la altura del desafío de capturar el carisma espinoso de la personalidad incipiente, antimateria y capaz de leer entre líneas. Es una actuación fascinante que es fiel a Dylan”, señala Variety.

El mismo medio repara en que una película brillante como Kinds of Kindness (se estrenó en agosto en Perú como Tipos de gentileza) no recibe tantas nominaciones, aunque Jesse Plemons ganó como mejor actor en Cannes. El director de Pobres criaturas vuelve a cautivar a su público con un filme de 2 horas y 45 minutos, dividido en tres historias. “Cuando aparece una película que es genuinamente aventurera, que encuentra formas nuevas y radicales de deleitar a una audiencia, a menudo recibe poca atención. Es exactamente lo que sucedió con el juego mental de teatro del absurdo de Yorgos Lanthimos, ejecutado brillantemente”.

En algunas de las listas Babygirl, Cónclave y Emilia Pérez quedan relegadas a menciones honoríficas. Sin embargo, la crítica considera que seguirán siendo nominadas sobre todo en las categorías de interpretación. En el caso de Babygirl con Nicole Kidman que interpreta a una alta ejecutiva que se relaciona con un pasante, se ubica en el primer lugar de la lista de Time.

Mientras que Pedro Almodóvar con La habitación de al lado podría ser una sorpresa en las nominaciones de la Academia. La cinta con Julianne Moore y Tilda Swinton ganó el León de Oro de Venecia y es la primera película en inglés del cineasta español. “El cambio hacia el cine en lengua inglesa en los últimos años de su carrera parece audaz. Si la recepción en Venecia es una indicación, parece que la apuesta ha dado sus frutos y que ha tenido éxito donde otros han fracasado”, dice The New York Times.

Para la crítica también el cine de animación se mantiene en los primeros lugares con Intensa-Mente 2. Al respecto, Variety señala que la secuela ha sido superior. “Lo que hace que esta aventura sea aún más salvaje que la primera es que se sumerge profundamente en la cuestión metafísica que enfrentan los adolescentes en la era de las redes sociales”.

Al margen de Wicked y Dune 2 –ambas superproducciones nominadas– se cree que este año han resaltado más películas que no tienen el respaldo de grandes compañías. Es el caso de Nickel Boys, Sing Sing, I Saw the TV Glow, la premiada The Brutalist –a la que dedicamos artículos luego de ser ovacionada en Venecia– y La sustancia.