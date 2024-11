La exitosa serie coreana de Netflix, 'Mr. Plankton', es protagonizada por Lee Yoo Mi, Woo Do Hwan y Oh Jung Se. Foto: composición LR/Netflix

La exitosa serie coreana de Netflix, 'Mr. Plankton', es protagonizada por Lee Yoo Mi, Woo Do Hwan y Oh Jung Se. Foto: composición LR/Netflix

Netflix continúa apostando por el lanzamiento global de series coreanas originales. El más reciente k-drama de la gigante del streaming, 'Mr. Plankton', se consagró como un rotundo éxito a nivel mundial desde que aterrizó en la plataforma en noviembre con una atractiva historia y un casting de lujo. En una entrevista round-table con La República y otros medios de Latinoamérica, los actores Woo Do Hwan, Lee Yoo Mi y Oh Jung Sae ofrecieron reflexiones sobre esta conmovedora trama y otros datos imperdibles para los fanáticos.

Dirigida por Hong Jong Chan con el guion de Jo Yong, la misma escritora detrás de 'Está bien no estar bien', 'El Sr. Plancton' busca no solo hacer reír, sino también enviar mensajes profundos sobre el amor y el valor personal.

Las reflexiones detrás de 'Mr. Plankton', el nuevo éxito coreano de Netflix

En la entrevista round-table de Netflix con La República y otros medios, el reparto de 'Mr. Plankton' coincidió en que el mensaje fundamental de la serie coreana es la importancia de uno mismo y de los vínculos cercanos.

Al ser consultado sobre las lecciones que esperaban transmitir a los espectadores al finalizar la historia, Oh Jung Sae destacó: "Tú importas, eres una persona importante". Entretanto, Lee Yoo Mi, la estrella femenina, subrayó la preciosidad del amor. "Tu amor es importante, es valioso", declaró la también actriz de 'Strong Girl Nam Soon'.

Por su parte, Woo Do Hwan ('El rey: el eterno monarca', 'Sabuesos'), quien encarna al trágico protagonista masculino, compartió un mensaje de esperanza al afirmar que "lo más preciado y valioso para ti no está lejos, está justo a tu lado", destacando la cercanía de las relaciones significativas.

'Mr. Plankton' es una serie de comedia romántica con dosis de melodrama que invita a los espectadores a embarcarse en una travesía emocional llena de momentos ligeros, pero también de profunda reflexión. La trama sigue la vida de un hombre llamado Hae Jo, quien emprende una aventura junto a Jo Jae Mi después de recibir un diagnóstico fatal.

Reparto de 'Mr. Plankton' en entrevista con La República. Foto: captura Netflix

Oh Jung Sae y su giro hacia la comedia romántica

Por otro lado, Oh Jung Sae, conocido por sus roles en proyectos de temáticas oscuras como 'Sweet Home 2' y 'Little Woman', asumió un giro significativo hacia la comedia romántica después de muchos años en 'Mr. Plankton'. Al ser consultado sobre la razón detrás de asumir este reto, el actor de 47 años manifestó que no dudó en aprovechar la oportunidad de volver a trabajar con la guionista de 'Está bien no estar bien' ('It's Okay to Not Be Okay').

Oh también expresó su entusiasmo por la perspectiva de un proyecto que no solo le permitiera disfrutar del proceso de filmación, sino que también le ofreciera una experiencia positiva. "Tenía grandes esperanzas en el próximo título en el que estaría trabajando (Jo Yong), y creo que la mejor parte de las comedias románticas es que puedo pasar un buen rato filmando el programa y también puedo llevarme buenas vibras después de terminar", declaró a La República.

Recordemos que la guionista Jo Yong y Oh Jung Sae unieron fuerzas previamente en 'Está bien no estar bien', un exitoso k-drama de tvN, con Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun, que se convirtió en un fenómeno global tras su estreno en Netflix en 2020. La emotiva interpretación de Oh como una persona autista en esta serie conquistó al público, y la crítica en Corea del Sur lo honró con dos premios como mejor actor de reparto.

El desafío de Lee Yoo Mi tras 'El juego del calamar' y 'Todos estamos muertos'

Asimismo, Lee Yoo Mi, quien ganó reconocimiento internacional por sus papeles en 'El juego del calamar' y 'Todos estamos muertos', reflexionó sobre cómo maneja las expectativas globales tras el éxito de ambos títulos, los cuales también son series coreanas originales de Netflix que arrasaron en la audiencia mundial anteriormente.

Agradecida por el apoyo recibido, la actriz coreana de 30 años compartió con Cinescape que su motivación principal es retribuir el amor del público mediante una actuación más madura y comprometida. Si bien consideró que su nuevo papel no representó un desafío, explicó que este fue una oportunidad para seguir mejorando y ofrecer lo más destacado de sí misma.

"Sentí que debía convertirme en una mejor actriz para poder retribuir todo ese amor y apoyo que recibí, así que estoy eternamente agradecida. Con esa mentalidad me metí en este proyecto, 'Mr. Plankton'. Sé que la mejor manera de retribuir ese amor es esforzarme y hacer una mejor actuación, así que traté de hacerlo lo mejor que pude", declaró Lee Yoo Mi.