Mara Minchán hizo su gran entrada en el universo de 'Al fondo hay sitio' en noviembre de 2024, interpretando a Lola Locatelli, un personaje que sacudió Las Nuevas Lomas con su impacto en la historia de 'Jimmy' y Alessia, la pareja favorita de muchos seguidores. Tras el sorprendente final de la temporada 11, la actriz compartió con La República los detalles de su paso por la serie más icónica de la televisión peruana, confesando un momento difícil que marcó su noche de debut.

La artista también reveló otros pormenores poco conocidos de su participación en 'AFHS', así como de su faceta como bailarina campeona a nivel mundial.

—Tu ingreso a 'Al fondo hay sitio' ha sido un gran cambio en tu vida, ¿cómo ha impactado en tu día a día?

—Cuando ingresé a 'AFHS' no estaba muy segura de la acogida que iba a tener Lola. El debut de mi personaje tuvo cierto hate porque hay una pareja conformada por 'Jimmy' y Alessia, y está llegando una nueva integrante a romper ese amor. Pero luego, los espectadores fueron entendiendo lo sincera y transparente que era. En cuanto a mí, la gente me empezó a dar buenos comentarios del trabajo que estaba haciendo.

—Pero ahora, tras la venganza que Lola hacia 'Jimmy' en el final de temporada, ¿ha cambiado la percepción del público?

—Fue un giro porque veían a Lola súper buena onda. Era un amor sincero, pero él la ilusionó y ella se sintió traicionada, y su primera venganza fue quitarle la graduación que tanto esperaba él. Y la gente decía "no pensábamos que eras así". Pero otros también comentaron "es entendible porque él la ilusionó". Es un 50-50 de los espectadores que no quieren que siga mi personaje y otros que quieren seguir viendo más. Quieren saber si Lola va a seguir en la nueva temporada, qué va a pasar, porque al final, 'Jimmy' va a seguir estudiando para graduarse, entonces va a estar ella de por medio.

—Algunos fans atacan a los actores en redes por sus personajes, ¿te ha pasado?

—Mucho. La primera vez que vi los mensajes o comentarios había un montón de hate. Tanto así que me puse a llorar ese mismo día (de su debut). Leer esos comentarios hacen daño, emocionalmente más que todo. Pero ahí estuve con mi mamá luchando, también pedí consejos a otros actores, como a Guadalupe Farfán. Algunas personas atacan directamente. Te escriben mensajes de odio por Instagram o por TikTok. Pero he ido sobrellevando eso y ya no hago mucho caso a los comentarios negativos. Me estoy enfocando más en los positivos. Me acuerdo de que al día siguiente de llorar toda la noche, me dije "no puedo depender o vivir atormentándome, solo quiero hacer algo positivo". Grabé un TikTok en el que decía "cuando juzgan a Lola sin conocerla". Creo que llegó a 5 millones de vistas y recibí bastante apoyo.

—¿La gente te pide que continúes en la serie?

—Sí, se han encariñado con mi personaje, aunque no les gusta mucho el final. Es que fue un cambio muy abrupto. En redes sociales hubo una reacción increíble, porque era como que querían mucho a Lola y de repente pasó todo esto.

—¿Cómo te gustaría que se desarrollara Lola si continúa en 'AFHS'?

—Me gustaría que Lola se rectifique, que se dé cuenta de que fue un impulso, tal vez de la inmadurez del momento, y que le den una segunda oportunidad, porque es una chica muy linda que no quiere dañar a nadie. Simplemente, es muy impulsiva, pero en la mejor manera. No piensa antes de hacerlo, lo hace con buenas intenciones. Es un personaje que tiene desarrollo.

—Mencionaste que habías pedido consejos a Guadalupe Farfán cuando recibiste hate...

—Le pedí consejos a Guadalupe, a Natalie ('Juanita'), a Gabriel (Valentino). Me dijeron que no haga caso, que ignore los comentarios, porque no a todos les va a gustar lo que uno hace. Hay comentarios muy negativos que van contra uno mismo, o generan inseguridades. Me dijeron "no les hagas caso a los comentarios porque si lees te vas a atormentar. Sube tus videos y sé feliz". Y así fue, dejé de ver los comentarios negativos y respondía a los positivos.

Mara Minchán debutó como Lola en 'Al fondo hay sitio' en noviembre de 2024. Foto: Instagram/maraminor

—¿Tienes una amistad desde hace bastante tiempo con Guadalupe?

—Sí. La conocí por una agrupación de teatro, pero sin querer, nos dimos cuenta de que estudiábamos en la misma universidad. Ambas estudiamos Artes Escénicas en la UPC. Nos encontramos ahí, empezamos a hablar más, y luego, por la agrupación de teatro, ya empezábamos a salir. Pero dejamos de coincidir porque yo dejé la compañía de teatro y me fui más a la universidad para terminar mi carrera. Luego se dio esta oportunidad en 'AFHS'. Yo no le dije a nadie, me guardé el secreto por un mes, solo se lo dije a mi mamá y a mis hermanos. Cuando ingresé a 'AFHS', me crucé con 'Guada' en el camerino y dijo: "¿Tú eres Lola?". Y nos abrazamos. Fue muy lindo encontrarme con 'Guada' y trabajar juntas.

—¿Qué te motivó a dedicarte a la actuación?

—Desde chiquitita amaba la actuación, el arte. Soy bailarina profesional, campeona mundial de los ritmos latinos, salsa y bachata, pero mi madre me inculcó la danza. Desde chiquita llevaba clases de ballet, danza, todo tipo de baile. Y luego fui a ver un teatro musical y dije "yo quiero ser actriz, quiero estar en un teatro musical, cantar, bailar y actuar a la vez". Le dije a mi mamá que quería estudiar Artes Escénicas, ella buscó la universidad. No le dije a mi papá que estudiaba Artes, mi papá se enteró el siguiente ciclo, le dije que estudiaba Comunicaciones, y cuando me vio actuar en una obra, me dijo "esto es lo tuyo, hija", y me apoyaron los dos. Me apoyaron hasta el día de hoy, están muy orgullosos.

—¿En qué concurso fuiste campeona?

—Yo he participado en el Eurozone Latino, en México, tres años consecutivos, en Cancún y en Puebla. Los concursos son full entrenamiento. Yo dejé el baile profesionalmente porque tenía problemas con mi rodilla y ya no pude seguir compitiendo, pero en la última competencia que tuve, quedamos campeonas mundiales de salsa, fue en diciembre del 2021, o 2022. En diciembre, con un team de ladies. Estudié salsa en la escuela de Carlos Antón y ahí fue donde me forjé como bailarina y decidí competir.

—Ese talento también lo has plasmado en 'AFHS'. Hay una escena en la que Lola compite contra Alessia...

—Sí, el casting que yo hice es porque pedían a una bailarina. La primera etapa fue actoral y la segunda etapa fue de baile. Me dijeron "has quedado preseleccionada con otra actriz más, pero no me creen que eres campeona mundial. ¿Puedes enviarnos un video bailando salsa en 30 segundos?". Recuerdo que estaba haciendo compras y me dijeron que debía enviarlo en ese momento. Eran las 6.00 p. m. y lo tenía que enviar hasta las 8.00 p. m. Había mucho tráfico. Llegué a mi casa, le dije a mi mamá que me ayudara a mover todo porque necesitaba el espacio de mi sala. Mientras mi hermano me grababa, mi mamá ponía la música y yo empecé a sacar una secuencia. Se lo envié a mi hermana, que también es bailarina, para que revisara si estaba todo bien. Lo mandé y al día siguiente me dieron la noticia de que quedé seleccionada.

—¿Cómo viviste el momento en el que te confirmaron que serías parte de 'AFHS'?

—No sabía cómo gritar de felicidad. Todo este año había manifestado trabajar en 'Al fondo hay sitio'. Cuando me dieron la noticia, la primera persona a la que le dije fue a mi mamá, y ella estaba con mi hermano. Se pusieron muy felices porque es algo que yo había estado buscando por años, porque ingresar a la televisión no es fácil. Para que conozcan tu talento, tienes que trabajar, lucharla. Luego se lo conté a mi hermana y a mi papá. Les dije que guardaran el secreto por un mes porque no quería que nadie lo supiera hasta que se vea. Luego que ya tenía todo asegurado, le dije a mi familia y a mis amigos. Todos estaban muy felices porque esta es una exposición grande. 'AFHS' es la serie más vista a nivel nacional y a nivel mundial la ven de diferentes países.

—¿Por qué 'AFHS'?

—Veía 'AFHS' con mi familia desde que inició la temporada. Tiene grandes actores... Erick Elera, Sergio Galliani, Giovanni Ciccia, Gustavo Bueno. Compartir escena con ellos es un logro, un honor. 'Al fondo hay sitio' es una familia, todos son muy buenos, los productores, directores, se ve en los años que han trabajado, se conocen muy bien y el recibimiento fue muy bueno, me sentí cómoda.

—Algunos fans han criticado la dirección actual de la serie, señalando que la historia ha perdido fuerza. La escena de Yacson salvándose con un "paso lunar", por ejemplo, ¿qué opinas de esos comentarios?

—Yo creo que el humor es abierto. Para gustos y colores hay variedades. La creatividad de los escritores es una chamba muy difícil porque es importante que les guste a todos, pero que también no sea tan criticado. Yo digo que en 'AFHS' siempre va a pasar de todo. Nada está dicho, han vuelto a aparecer personajes que ya no estaban. Son ideas que a algunos no les gusta, pero a otros sí. La dirección, la dramaturgia y los productores trabajan de la mano; es un esfuerzo en conjunto que, con el actor, logra transmitir el mensaje.