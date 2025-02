Muere Alice Hirson, actriz de ‘Tres por tres’ y ‘Dallas’, a los 95 años

Alice Hirson, reconocida actriz veterana conocida por interpretar a la madre de Danny Tanner (Bob Saget) en ‘Full House’ o ‘Tres por tres’, falleció a los 95 años por causas naturales el viernes 21 de febrero en el Motion Picture & Television Country House and Hospital en Woodland Hills, según informó su hijo David Hirson a The Hollywood Reporter. Se reveló que llevaba un año internada en el hospital.

Nacida como Alice Corinne Thorsell el 10 de marzo de 1929 en Brooklyn, Nueva York, Hirson se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1948. Debutó en Broadway en 1964 con Traveller Without Luggage, regresando en 1966 con The Investigation.

¿En qué producciones estuvo Alice Hirson, actriz de ‘Full House’?

En 1976, se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera en cine y televisión, logrando papeles en exitosas series como Maude, The Waltons, Family, Barnaby Jones, Dallas, Flamingo Road, Murphy Brown, One Life to Live, General Hospital, St. Elsewhere y NYPD Blue, además de Full House. También fue parte de la comedia de NBC Home Fires en 1992 y tuvo un papel recurrente en el drama 7th Heaven de 1996 a 2006.

De 1994 a 1998, Hirson interpretó a Lois Morgan, la madre de Ellen DeGeneres, en 28 episodios de la serie Ellen. En cine, participó en películas como Being There (1979), Mass Appeal (1984) y Blind Date (1987).

Su hijo, el dramaturgo David Hirson, destacó que su madre siempre se consideró principalmente una actriz de teatro y la elogió por haber criado una familia mientras trabajaba largas horas en la televisión.