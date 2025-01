Emilia Pérez: la diversidad, el crimen y una historia de redención

En México actual, una talentosa abogada gana casos complejos, pero trabaja para otros. Al terminar un juicio, es reclutada por el líder de un cártel mexicano que, después de hablar de su posición en el país y en la política, le ofrece hacerla millonaria. Así inicia Emilia Pérez, la película más arriesgada del aclamado director francés Jacques Audiard, que habla de la cirugía de reasignación de sexo, de la transición, del narcotráfico y de las desapariciones forzadas en el país azteca.

La película, filmada en París y que transita entre el thriller y la comedia musical, ha dividido a México tanto que el director —quizá el más nominado en la temporada de premios— pidió perdón al país. “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, ha declarado a CNN.

El director escribió Emilia Pérez a partir de un personaje de la novela Écoute de Boris Razon. “A mitad del libro aparece un traficante de drogas transgénero que quiere operarse. Como el personaje no se desarrolló demasiado en los capítulos siguientes, decidí empezar mi historia con él”, dice el francés en una entrevista a la que tuvo acceso La República.

Ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes con Dheepan (2015) y del Gran Premio del Jurado por Emilia Pérez, el director describe la película como un guion sobre la masculinidad y la violencia. “Es básicamente una historia de redención. ¿Cambiar de género ayuda a ver la violencia de los hombres desde una perspectiva diferente? Para ser sincero, no lo creo. El personaje de Emilia puede muy bien aceptar esa creencia, pero aún así está atrapada en la violencia”.

Al cineasta le cuestionan haber hecho, desde un estudio en Francia, una película sobre los crímenes en México. “Exploramos locaciones en México en varias ocasiones, pero no funcionó: todos los escenarios parecían demasiado reales, demasiado pequeños, demasiado complicados... Mi intuición original estaba relacionada con una ópera, así que, ¿por qué no volver a la esencia del ADN del proyecto?”.

El proceso de casting lo realizó en Ciudad de México. Dice que el personaje de Karla Sofía Gascón fue el más difícil de encontrar, a pesar de que conoció a bastantes actrices transgénero. “Lo que me generaba problemas era que su transición era lo que más importaba en sus vidas. Admito que esto es extraordinario, pero cuando toma protagonismo, se vuelve intrusivo. Karla Sofía era actor antes de convertirse en actriz, pero hay una coherencia en su recorrido que resolvió el problema. Es ingeniosa, tiene una mente aguda y tiene un gran sentido del humor”.

A Selena Gomez la conoció en Nueva York. “La recordaba de Spring Breakers (2013), pero no sabía casi nada de ella. En diez minutos, supe que sería ella. Se lo dije y no me creyó”. En el caso de Zoe Saldaña, ganadora del Globo de Oro, cumplía con los requisitos del cineasta: podía cantar y bailar como bailarina principal. “Su actuación era sorprendentemente carismática. La esperamos durante un año”.

Audiard sostiene que la película es una realidad interpretada de las problemáticas de México y que Karla Sofía le explicó lo referente a la transición. “No tengo ningún conocimiento académico. Me educó sobre el tema. Le hacía preguntas por correo electrónico y ella me respondía. Lo que me quedó grabado es su determinación y coraje (tanto mental como físico), lo valiente que debió haber sido para operarse y cuánto dolor sufrió antes de la cirugía: pasó toda su vida atrapada en un cuerpo al que no pertenecía. Aún vive con la madre de su hija. No sé si se puede decir que esto es un ejemplo de libertad, pero en el fondo tiendo a creerlo”.

La nacionalidad de Emilia Pérez

En la película, Rita dice haber vivido en México, pero —al igual que la actriz Zoe Saldaña— tiene ascendencia dominicana. “Como mujer latina y caribeña, es el español el primer idioma que me hablaron. Poder crear mi arte en mi lengua materna fue muy especial; no tengo esa oportunidad todos los días. La historia se desarrolla en una hiperrealidad, pero más allá de ese ámbito, se trata de personas que luchan. Emilia Pérez trata de personas que están atrapadas en situaciones imposibles”.

Karla Sofía que ha sido amenazada en las redes sociales, cree que el director sí logró capturar la complejidad de México. “Lo que él entendió, antes que nada, es el poder que tienen las mujeres para cambiar el mundo, que es el eje central de la película. En cuanto a México, es un país que te atrapa, ves cosas que son realmente duras, pero también hermosas”.

Para la española, la película tiene un poco de La Bella y la Bestia. “Como si estuvieran encerradas en el mismo cuerpo. Al comienzo, ella es Manitas, una mujer que está confinada en una vida a la que no pertenece, pero que se encuentra en un momento de su vida en el que tiene la oportunidad de dejar atrás esa vida. Manitas creció en un mundo en el que los padres preferían que sus hijos fueran delincuentes en lugar de ‘maricones’. Así pues, está atrapada en ambos aspectos: en la delincuencia y en una hombría con la que no se identifica”.

Para interpretar a Manitas, usó un corsé que limitaba sus movimientos, maquillaje y prótesis en el rostro. “Si hace veinte años me hubieran dicho que actuaría en una película de Jacques Audiard junto con Zoe Saldaña y Selena Gomez, ¡nunca lo habría creído!”. En el filme, tiene dos hijos. “Soy madre y solía ser padre. Para mí, este aspecto de la película fue intenso, pero también más fácil de comprender. En cuanto a las personas trans, me gustaría que dejaran de ser objeto de burlas, insultos y odio. Yo tuve suerte en cierto modo: gracias a mi mujer y a mi familia, pude seguir adelante con mi transición y seguir con mi vida. Pero debemos pensar en esas mujeres trans que necesitan prostituirse porque pierden su trabajo y su medio de vida. Me gustaría que todos pudiéramos vivir a plena luz del día y, lo más importante, vivir una vida normal”.

La más cuestionada por su pronunciación ha sido Selena Gomez, pero comenta que el hecho de que su personaje sea mexicano-estadounidense le alivió la preocupación por hablar un “perfecto” español. “Mi abuela llegó a los Estados Unidos desde México en 1973 en la parte trasera de un camión y se convirtió en ciudadana 18 años después. Mi padre hizo un gran trabajo para mantenerme conectada con mis raíces; todo, desde las tradiciones y la comida hasta la cultura. Aunque hubiera sido lindo filmar en México, creo que hicieron un trabajo increíble al crear la atmósfera”. A pesar de las críticas, Guillermo del Toro elogió el filme y enojó a sus compatriotas.