Game of Thrones: Stephen King respondió a críticos de la última temporada

Para muchos fanáticos de Game of Thrones, el penúltimo capítulo no fue el mejor de la temporada, lo cual ha generado cientos de críticas en las redes sociales.

Los comentarios negativos recaen en el radical cambio de personalidad que tuvo Daenerys, al no tener reparos en arrasar King's Landing y asesinar a miles de inocentes.

Por tal motivo, los seguidores de Juego de Tronos la han apodado la 'reina loca', sobrenombre parecido al que tuvo su padre el 'rey loco'.

No solo eso, las críticas también son por los errores de producción que se han visto en la última temporada como el vaso de Starbucks visto en una escena del tercer capítulo.

Sin embargo, para el escritor Stephen King, lo visto en el último episodio no desmerece la calidad de la serie de HBO, creada por David Benioff y D.B. Weiss, y que culminará el 19 de mayo.

King cree que las críticas se deben a una simple razón y es el final de la serie."Me ha encantado esta última temporada de 'Game of Thrones', incluyendo a Daenerys volviéndose loca en King's Landing. Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo se debe a que la gente no quiere ningún final", expresó el escritor en su cuenta de Twitter.

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things...