Augusto Zegarra, director de 'Runa Simi': "El público peruano quiere ver nuestras historias"

Los premios internacionales que cosecha el cine peruano parecen una respuesta al sector que impulsó desde el Congreso la actual ley de cine, cuestionada por los cineastas. Tan solo esta semana, Runa Simi, un destacado documental que sigue la historia del artista plástico y locutor Fernando Valencia, quien hace el doblaje en quechua de El Rey León, se impuso en el Festival de Palm Springs a películas premiadas: Un Poeta de Colombia, Bajo las banderas, el sol de Paraguay y la película española que arrasó en el Festival de Málaga, Sorda.

Escena del documental.

“Se han levantado premios importantes (para Perú) como con La memoria de las mariposas en Berlín y Vino la noche en Málaga”, nos dice Augusto Zegarra por WhatsApp tras llegar a Tailandia. “Significa una alegría en medio de tiempos complicados, una alegría más para Fernando y su familia. Cada vez que ganamos un premio nos ayuda a estar más cerca, espero, de que Disney nos dé ‘bola’. Seguimos confirmando que hay distintos públicos que conectan con la película, ya sea en Inglaterra, Francia, México o Estados Unidos. Todavía tenemos grandes sueños”.

Runa Simi continuará su recorrido por festivales luego del premio en California, con el cual suma su duodécimo reconocimiento en la temporada.

Estamos en plena temporada de premios. ¿Qué significa este logro a nivel de competencia internacional?

De cara al cine internacional, es una sorpresa por lo dura que estaba la competencia. El 2025 ha sido un año tremendo para el cine peruano a nivel internacional, especialmente para el documental. Runa Simi también tiene la suerte de poder sumar para que esa ola siga creciendo. Evidentemente, el cine peruano puede competir.

En Perú, a pesar de los premios, varias películas no son vistas porque tienen horarios difíciles cuando llegan a la cartelera. ¿Has estado al tanto de lo que pasó con Uyariy?

El cine peruano ya ha traído varios premios muy importantes desde hace varios años. Sin embargo, creo que lo importante es difundirlo para que el público peruano se entere y también intente verlas cuando lleguen a las salas. Es importante, más en momentos en los que a la cultura y al cine no se les da la importancia que merece. Es una pena que justo esta semana veamos una vez más las dificultades que tienen las obras peruanas para poder exhibirse en salas comerciales.

Pasó hace unos meses con Vino la noche y ahora de nuevo con Uyariy que, dicho sea de paso, considero que es una película urgente. Para mí, es el documental más importante que he visto en todo el 2025; tuve el gusto de compartir un festival con Javier (Corcuera) en México en DocsMX y no solo es una película conmovedora y muy bien contada. Dentro de todo, estoy contento de que, al menos después del éxito que ha sido el fin de semana, la película ha podido recibir más salas en todo el país. Pero no debería tener que tomar un movimiento de la ciudadanía exigiendo poder ver obras que nos reflejan. Hasta que eso cambie, me alegra saber que hay ganas del público de ver nuestras historias.

-¿Qué se necesitaría para cambiar algo que es recurrente?

Me parece importante recordar que son trabajos de años. En nuestro caso, nos tomó casi 9 años; hay gente que trabaja sus películas por mucho más tiempo con muchas dificultades, pero la sacan adelante. Al final, salen a cartelera comercial por una semana, las salen para que les den un horario a las 3 p. m. con 2 salas. Es imposible sobrevivir siquiera el primer fin de semana. No creo saber cuál es la solución, exactamente, para poder encontrarse mejor con los públicos, pero sí sé que ayudaría tener una cancha un poco más nivelada a la hora de poder llegar a salas. Es increíble ver el apoyo que otras películas latinoamericanas han recibido en sus propios países: Un Poeta ha sido un éxito nacional y Bajo las banderas, el sol se convirtió en el documental más visto de la historia paraguaya. Ojalá que las salas de cine y distribuidoras tengan más claro que el público peruano sí quiere poder ver estas historias en pantalla grande.

-Es probable que 'Runa Simi' sea la precandidata de Perú a los Óscar 2027. ¿Qué opinión tienes sobre lo que pasó con la campaña de Kinra?

Sí, estoy enterado de todo lo de Kinra y la verdad es que da mucha pena que, después de que se llega a esa etapa, realmente no hay ninguna chance de competir porque no se invierte más en la difusión de potenciales proyecciones de la película en Los Ángeles o en otras ciudades. De nuevo, es una pena que no haya más hambre de parte del Estado para poder buscar lo que sería ser más competitivos y pelear más de cerca por opciones. Por más que sea difícil, por lo menos dar mejor pelea.