Game of Thrones 8x05: ¿Se filtró el penúltimo episodio de Juego de Tronos?

Mira Juego de Tronos 8x05 Online y Gratis | No aprenden. HBO ha tenido serios problemas para mantener los episodios de la temporada 8 de Game of Thrones seguros hasta el día de su estreno. Fanáticos de la serie afirman que el capítulo 5 de Juego de Tronos ya estaría en redes sociales.

Esta no sería la primera vez que ocurre este tipo de situaciones con las producciones de HBO. Game of Thrones goza de una popularidad nunca antes vista en la televisión y los hackers no reparan en difundir sus estrenos muchas horas antes de la hora pactada.

Hace unos días se dio a conocer el final de la serie mediante otra filtración en Reddit. Importantes detalles sobre la parte final de Juego de Tronos que se confirmarán en la próxima semana de ser ciertos.

No son pocos los fans de Game of Thrones que harán lo imposible para conseguir la versión filtrada del capítulo 5 de la serie. Las redes sociales e Internet son un lugar oscuro y lleno de spoilers.

Pese a las rigurosas medidas de seguridad que impone la cadena de televisión, fueron las operadoras DirecTV NOW y Amazon Prime Alemania quienes pusieron a disposición de sus suscriptores el primer y segundo episodio de Juego de Tronos muchas horas antes de su estreno oficial.

Esto ha sido confirmado por los usuarios de las redes sociales, principalmente en Twitter y Facebook, donde abundan este tipo de imágenes con spoilers.

Game of Thrones ONLINE: Horarios para ver GOT en el mundo

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

La exitosa serie GOT, se estrenará en Perú el domingo 14 de abril a las 8:00 p.m. a través de HBO.

Game of Thrones: ¿Quién escribió GOT?

Game of Thrones es una novela de fantasía escrita por George R. R. Martin. La serie de televisión está basada en esta saga literaria y se centra en las luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Game of Thrones: ¿Qué pasará en GOT Temporada 8?

Con el tráiler que se reveló el 5 de marzo, en la octava temporada de Game of Thrones, el ejército de Daenerys Targaryen está a punto de librar la pelea más grande de toda su vida.

Además, en el video, Jamie Lannister, Jorah Mormont, Jon Snow, Brienne de Tarth, Podrick Payne y más personajes aparecen listos para dar sus vidas por Westeros.

También se puede ver a Arya corriendo por los pasadizos de de Winterfell con la cara ensangrentada, al parecer se está escapando de los posibles caminantes blancos que lograron entrar a la fortaleza.

Game Of Thrones temporada 8: Tráiler

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene cada temporada de GOT?

- Game of Thrones (Temporada 1): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 2): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 3): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 4): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 5): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 6): 10 episodios

- Game of Thrones (Temporada 7): 7 episodios

- Game of Thrones (Temporada 8): 6 episodios

Game of Thrones: ¿Cuánto durarán los capítulos de la última temporada de GOT?

- Primer capítulo: 54 minutos

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 60 minutos (1 hora)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

¿Cuántos libros hay de Juego de Tronos?

Libros de Juego de Tronos Año de publicación Juego de Tronos 1996 Choque de reyes 1998 Tormenta de espadas 2000 Festín de cuervos 2005 Danza de dragones 2011 Vientos de invierno 2019 Sueño de primavera -

Game of Thrones: resumen de la serie en 3 minutos

A pocos días del estreno de la octava y última temporada de GOT, la página de Facebook 'Juego de Tronos Club' compartió un divertido resumen animado.

Game of Thrones EN VIVO: HBO libera sus canales por el estreno de octava temporada

¿No sabes dónde ver el estreno de Game of Thrones 8x01? ¿Aún no has conseguido el paquete de HBO? No te preocupes, pues te contaremos que esta cadena liberó todos sus canales para que los fanáticos de GOT puedan ver todas las temporadas.

La octava temporada de Game of Thrones le pondrá fin a la serie que se estrenó en 2011, la cual está basada en los libros de George R.R. Martin y tendrá su estreno mundial a través de HBO el día de mañana a las 8:00 pm (hora peruana).

Game of Thrones 8x03 ONLINE: ¿qué pasará en el tercer capítulo?

Este domingo 28 de abril de 2019 se estrenará Game of Thrones 8x03, el episodio más largo de toda la serie. Los fanáticos de Game of Thrones sintonizarán este capítulo porque se dará la batalla más importante de la historia de George R.R. Martin.

Game of Thrones 8x04 ONLINE: ¿qué pasará en el cuarto capítulo?

Después de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar. Cersei y la Compañía Dorada serán los próximos enemigos de Winterfell, por lo que aún queda una enorme pelea por ver antes de que Game of Thrones llegue a su fin.

Game of Thrones 8x05 ONLINE: ¿qué pasará en el quinto capítulo?

En el capítulo 8x05 la 'última Guerra' está apunto de empezar. Cada bando se prepara con sus mejores hombres y armas, pero solo uno puede sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos, ¿quién será el ganador?