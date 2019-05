Game of Thrones 8x04: ¿Quiénes murieron en el cuarto episodio? [SPOILERS]

Game of Thrones 8x04 EN VIVO | Esta noche se estrenó el cuarto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos presentando unos de los momentos más brutales y desgarradores en toda la serie de HBO.

En esta nota, te contamos quienes fueron los personajes que murieron en el capítulo 4 de Game of Thrones.

Luego de la batalla entre el Rey de la Noche y Winterfell, los sobrevivientes liderados por Daenerys Targaryen se dirigen al sur pero son interceptados por la flota de Euron Greyjoy. La muerte de un debilitado dragón Rhaegal llega tras varios tiros de ballesta en medio de su vuelo.

Tras la captura de Missandei, Cersei dispone de la consejera sobre las puertas de King's Landing para su ejecución ante los ojos de su amado 'Gusano Gris'.

La guerra entre Daenerys Targaryen y Cersei Lannister comienza en el próximo episodio

Cómo activar HBO GO EN VIVO prueba 1 mes gratis

Para poder ver GOT 8x02 a través de HBO GO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.

¿Cómo y dónde VER Game of Thrones?

La tercera entrega de Juego de Tronos se estrenó el domingo 28 de abril vía HBO. Los siguientes horarios de difusión son de acuerdo a su región:

Ver GOT en EE. UU.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

VER Game of Thrones en Latinoamérica - Perú

Perú: 8:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Costa Rica: 7:00 p. m.

Cuba: 8:00 p. m.

Guatemala: 7:00 p. m.

Honduras: 7:00 p. m.

Nicaragua: 7:00 p. m.

¿Cómo y dónde ver Game of Thrones 8x04 ONLINE?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

¿Cuánto cuesta HBO GO?

Perú: 31.90 soles al mes

México: 149 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes

¿Qué pasó en el episodio 8x04 de Game of Thrones?

El cuarto episodio de la octava temporada de Juego de Tronos (Game of Thrones) traerá la batalla entre Daenerys Targaryen y Cersei Lannister por el Trono de Hierro.