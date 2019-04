Game of Thrones: ¿Daario Naharis será la clave para derrotar a Cersei Lannister?

Si bien Daenerys Targaryen ha estado concentrado su atención en la Batalla de Winterfell, su objetivo principal es el Trono de Hierro y para eso tendrá que acabar primero con Cersei Lannister.



En Game of Thrones 8x03 vimos como el Rey de la noche fue derrotado, pero antes de ello, provocó una baja considerable del ejército de Daenerys, del Norte y los aliados. Esta sería la razón por la cual la ayuda de Daario Naharis será clave en el combate.

Recordemos que Daenerys Targaryen tuvo durante mucho tiempo de consejero a Daario Naharis (Michiel Huisman), tras la salida de Jorah Mormont (Iain Glen). Con el paso de los capítulos, el público no ha visto al guerrero en bastante tiempo, de hecho, hace varias temporadas. Entonces, ¿dónde está Daario en Game of Thrones, y por qué no ha ido en ayuda de su Khaleesi?



La respuesta corta es que Daenerys lo dejó antes de zarpar hacia Westeros. El público vio por última vez a su caballero fiel en la temporada 6, "The Winds of Winter", donde ella le dio una noticia devastadora. "No irás a Westeros, te quedarás aquí con los Segundos Hijos". "Finalmente hay paz en Meereen y alquien tiene que mantenerla, mientras la gente elige a sus propios líderes". Si bien Naharis se molestó al principio, finalmente cedió ante las demandas de su reina.



Para muchos Daario Naharis, será una pieza clave en la batalla contra Cersei y su ejército. Tengamos en cuenta que las tropas que llevó Daenerys a Winterfell se encuentran diezmadas y debilitadas, es por ello que Daario llevará a Los Segundos Hijos a Westeros como refuerzo para el enfrentamiento decisivo por los Siete Reinos y el Trono de Hierro.

Daario Naharis es quizás el personaje cuya apariencia cambió drásticamente a comparación de los libros (y hay una buena razón). De hecho, George R.R. Martin describió al hombre de esta manera en el capítulo 42 de Tormenta de espadas, lo que hará que los fanáticos se alegren de haber atenuado su aspecto del espectáculo:"Daario Naharis era extravagante, su barba estaba cortada en tres puntas y teñida de azul, del mismo color que sus ojos y el cabello rizado que caía sobre su cuello. Sus bigotes puntiagudos estaban pintados de oro"