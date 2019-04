Avengers Endgame: Plataforma de streaming ofrece películas de Marvel sin costo [VIDEO]

Faltan tan solo cinco días para el estreno de Avengers: Endgame. La película que continuará con los eventos de Infinity War, luego que Thanos haya eliminado a la mitad del universo tras chasquear los dedos.

Para este gran evento, más de un fan empezó a hacer una maratón de todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y poder llegar al estreno con la memoria fresca. Es por ello que Movistar Play decidió sumarse a esto.

Las 21 películas del UCM se encuentran distribuidas en diversas páginas o plataformas streaming, sin embargo, no están completas. Ni siquiera Netflix tiene todas las cintas. Hasta ahora. Movistar Play, famosa plataforma de películas y series de la misma empresa, realizó un anuncio que emocionó a los fans de Marvel.

"¡Para que llegues al estreno de Avengers: Endgame más preparado que cualquiera! Disfruta ahora mismo y SIN COSTO las películas de Marvel estés donde estés por Movistar Play", se puede leer en su publicación de Facebook.

De esta manera, podrás realizar una maratón días previos desde Iron Man (2008) hasta Avengers Infinity War (2018), sin la necesidad de estar realizando tediosas búsquedas en páginas que contengan virus o contratando otras plataformas pues en Movistar no tendrás que gastar absolutamente nada.

Aquí te dejamos la lista de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de manera cronológica para poder entender Avengers: Endgame.

- Captain America

- Captain Marvel

- Iron Man

- Iron Man 2

- The Incredible Hulk

- Thor

- Avengers

- Iron Man 3

- Thor: The Dark World

- Captain America: The Winter Soldier

- Guardians of the Galaxy Vol. 1

- Guardians of the Galaxy Vol. 2

- Avengers: Age of Ultron

- Ant-Man

- Captain America: Civil War

- Black Panther

- Spider-Man: Homecoming

- Doctor Strange

- Thor: Ragnarok

- Ant-Man & The Wasp

- Avengers: Infinity War

TRÁILER AVENGERS: ENDGAME