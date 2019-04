Crunchyroll: Perú es uno de los diez países que más anime consume en el mundo

Puede que sea una sorpresa para algunos, pero es un hecho que la pasión que siente Latinoamérica por el anime ha sido corroborada ¿Quién no ha visto una y otra vez grandes éxitos como Dragon Ball, Naruto o One Piece? Los otakus ya no son una minoría.

La gigantesca compañía de streaming y mayor referente del mercado de anime, Crunchyroll, reveló la lista de los 10 países con mayor representatividad de audiencia durante los últimos días de marzo a nivel mundial. Y sí, un país de Latinoamérica lidera este top.

Con más de un millón de suscriptores, Crunchyroll indicó que Uruguay fue el mayor consumidor de anime en Latinoamérica, aunque no se divulgó la cantidad de suscriptores de cada país.

La lista que también incluye a otros países de Latinoamérica como Colombia en la sexta posición, Ecuador en la novena y Perú en la décima, también indicó cuales serían los animes preferidos por la compañía distribuidora de series

japonesas.





Según Chunchyroll, los animes más vistos en América Latina durante 2018 fueron My Hero Academy, Black Clover, One Piece, Rising of the Shield Hero, Sword Art Online, Naruto Shippuden, Mob Psycho 100, Jojo’s Bizarre Adventure, Hunter x Hunter y Boruto: Naruto Next Generations.

¿Estás sorprendido por la inclusión de Perú en el top de suscriptores? Si bien la piratería afecta las cifras de cálculo de cada país por espectador de anime, ha quedado demostrado que el gusto por las series animadas japonesas es cada vez más grande en todas partes del mundo, y más en nuestro país.