Brightburn: tráiler extendido presenta a un Superboy maligno [VIDEO]

Brightburn, es el próximo estreno que reinventa la historia de Superman. Enfocada en el género de terror, la cinta cuenta la historia de un pequeño que descubre sus superpoderes, los cuales usa para el mal.

Dirigida por David Yarovesky, el nuevo tráiler extendido muestra como un matrimonio de granjeros encuentra al pequeño en medio del bosque, luego de haber chocado su cápsula espacial.

El adelanto fue publicado por James Gunn en su cuenta de Twitter, el cuál fue comentado por sus seguidores.

And here's an extended version of the trailer! pic.twitter.com/KbOuoTGRPe