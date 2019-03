Avengers: Endgame: ¡Spoiler! doblador mexicano de Rocket confirma la muerte de un Vengador

Avengers: Endgame, está a semanas de su estreno y múltiples teorías han surgido sobre la muerte de uno de los protagonistas. Noticia que el actor de doblaje de Rocket Raccoon confirmó en un reciente entrevista.

Sergio Zurita se contó importantes detalles de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el programa "Dispara Margot Dispara".

Lo que viene a continuación es una lista de SPOILERS que el actor confirmó en el show de televisión.

Con respecto a su personaje, Rocket Raccoon, indicó luego de perder a sus compañeros, el estado de ánimo del mapache ha cambiado.

"Ahora Rocket está meditabundo. Es más, hay un momento en el que Rocket está tan triste que no le importa que le digan de ciertas maneras que le molesta que siempre le digan. Hay un diálogo entre Rocket y no, creo que eso ya no lo puedo decir".

Según contó el actor, la cinta cuenta con el humor que caracteriza a Marvel, pero luego de unos minutos se pondrá melancólica.

"Te puedo contar que la película te lleva de la risa al llanto. Muere un personaje clave. No puedo decir más; es más, no sé si ahorita ya dije de más", comentó Zurita.

Cuándo le preguntaron sobre el personaje que será clave en Avengers: Endgame, comentó que hay momentos que no podrán cambiarse y serán definitivos. "Hay cosas irreversibles. Muy interesante, muy interesante lo que pasa con Thor".

Tendremos que esperar hasta el 25 de abril cuando se estrene Avengers: Endgame para saber el destino que le depara a Los Vengadores.