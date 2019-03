Netflix: Película de "My Hero Academia" llegará a plataforma en abril [VIDEO]

Los amantes del anime están saltando en un pie debido a un anuncio de Netflix, debido a que la primera película de "My Hero Academia" ("Boku No Hero Academia") llegará muy pronto a esta plataforma de streaming.

"Boku no Hero Academia: Two Heroes" es el nombre de la cinta que está basada en el manga del mismo nombre, el cual se publica de manera semanal gracias a la revista Weekly Shonen Jump. El filme estará ambientada entre la segunda y tercera temporada del anime.

La película de "My Hero Academia" ("Boku no Hero Academia") se desarrolla en el extranjero, en una gigantesca ciudad móvil flotante de nombre 'I-Island'. Los exámenes de final de curso han terminado y los alumnos se están preparando para el viaje escolar.

Sin embargo, tanto Deku como los demás estudiantes han sido invitados a conocer este lugar. Muy aparte de ello, hay escenas donde aparece un All Might más joven. ¿Lograremos ver el pasado del Símbolo de la Paz?

"Boku no Hero Academia The Movia. Two Heroes" llegará a Netflix el próximo 2 de abril y aquí te dejamos el avance.

"My Hero Academia" ("Boku no Hero Academia") es uno de los animes que está dando mucho de que hablar en los últimos meses y, pese a haber estrenado su primera película el año pasado, ahora va por una segunda. El anuncio fue hecho por el autor Horiksho en la última edición de la revista Weekly Shonen Jump.