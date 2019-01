Dragon Ball Super Broly: La película no superó a otro anime en Estados Unidos [VIDEO]

No hay duda que Dragon Ball Super Broly logró arrasar con la taquilla en el Perú, pero no en todos los países tuvo el gran éxito que se vio reflejado aquí. Varias cintas fueron derrotadas por la nueva aventura de Gokú, como el Universo Cinematográfico de DC, aunque existe una producción a la que aún no ha podido destronar.

Casualmente, la otra producción que Dragon Ball Super Broly no ha podido vencer, es nada más, ni nada menos que otra animada, para ser exactos, una de Pokemon. La cinta representó un gran éxito en el continente norteamericano, pues llegó a recaudar un total de tres millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, en ganancias, es decir, 28.9 millones de dólares de recaudación.

Gracias al portal Box Office Mojo, se pudo conocer algunas cifras, como que Dragon Ball Super Broly logró vender un total de 3 millones 207 mil tickets, lo que la convierte en la tercera película de anime más exitosa en la historia de Estados Unidos. Aunque muchos esperan que se acerque más al primer puesto.

La gran pregunta que muchos se hacen, cuáles son las otras cintas que superan lo conseguido por Broly y compañía. Pues, nada más, ni nada menos que dos películas de la franquicia de Pokémon. Pokémon: la película y Pokémon la película 2000, tienen el puesto uno y dos, respectivamente.