Gal Gadot aparece en 'Los Simpson' y Homero la 'trolea' con Wonder Woman

Se mostró emocionada por ser un personaje amarillo. La talentosa actriz israelí Gal Gadot sorprendió a sus seguidores en la red social Instagram al anunciar un nuevo logro para su carrera como artista.

La famosa 'Wonder woman', Gal Gadot anunció con una imagen en Instagram su ingreso a la exitosa serie animada del canal FOX, 'Los Simpson'. En la plataforma mostró una captura de cómo se vería si se convirtiera en Lisa Simpson.

El capítulo en el que aparece Gal Gadot pertenece al episodio de la temporada número 30 de 'Los Simpson'. El episodio lleva como título 'Bart's not dead' (Bart no está muerto). En su cuenta oficial de Instagram dejó la siguiente descripción sobre su presencia en FOX.

"This family was a huge part of my childhood. And now it's so cool that I get to be apart of the Simpsons' Season 30 premiere episode. Airing tonight" (Esta familia fue gran parte de mi niñez. Y ahora es genial que yo sea parte de la temporada 30 de 'Los Simpson').

En el episodio donde aparecerá Gal Gadot, la famosa 'Wonder Woman' de esta generación sale interpretándose así misma. La actriz de Hollywood ingresa a un casting en el que Homero Simpson y su vecino, Ned Flanders, buscan un 'reemplazo' para Marge. La escena compartida en redes sociales muestra los contratiempos que le hace vivir el padre de familia.

Incluso, Homero Simpson se animó a decirle a Gal Gadot que no había visto la película 'Wonder Woman', detallando que se quedó dormido al ver el logo de DC Comics en el inicio.