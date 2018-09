Cartelera: Todos los estrenos de películas para esta semana [TRÁILERS]

¿Qué películas se estrenan esta semana? Aquí te dejamos la cartelera para esta semana. Las películas estarán disponibles en todos los cines de Perú.

-ESTRENOS

El Susurro del Diablo

Sinópsis: Después de morir de una extraña enfermedad que sufrió durante 3 años, una madre regresa a casa para recoger a sus hijos.

Tráiler:

La Casa con un Reloj en sus Paredes

Sinópsis: La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años quien, tras quedar huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual tiene un misterioso reloj. Pronto, la aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve interrumpida cuando accidentalmente, Lewis despierta a magos y brujas de un mundo secreto.

Tráiler:

Buscando...

Sinópsis: Después de que la hija de 16 años de David Kim desaparece, se abre una investigación policial. Pero 37 horas más tarde y sin una sola pista, David decide buscar en el único lugar donde nadie ha buscado todavía y donde se guardan todos los secretos hoy en día: el ordenador portátil de su hija. David debe rastrear las huellas digitales de su hija antes de que desaparezca para siempre.

Tráiler:

Apóyate en mí

Sinópsis: Charlie Thompson, un chico de quince años que queda solo al morir su padre, emprende junto a un caballo de carreras robado un peligroso viaje en busca de su tía, de la cual no tiene noticias desde hace tiempo, y un nuevo hogar.

Tráiler:

Locamente Millonarios

Sinópsis: La neoyorquina Rachel Chu es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocería a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de sus solteros más buscados. Rachel es el objetivo de los celos de toda la jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Si bien el dinero no puede comprar amor, definitivamente puede complicar las cosas... Adaptación del best seller de Kevin Kwan sobre tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año.

Tráiler:

Enemigo Inmortal

Sinópsis: Un agente de las fuerzas especiales lucha para proteger a una joven de una siniestra banda criminal, pero siente una misteriosa conexión con ella, como si se conocieran de otra vida.

Tráiler:

-CARTELERA

Alfa

Sinópsis: Una aventura épica ambientada a finales de la Era de Hielo. Europa, hace 20,000 años atrás. Durante su primera caza con el grupo más selecto de su tribu, un joven es herido y dejado por muerto. Despertando devastado y solo, aprende a sobrevivir y navegar por la dura e imperdonable naturaleza. Mientras entrena a regañadientes a un lobo solitario abandonado por su manada, el dúo aprende a confiar del uno al otro y se convierte en increíbles aliados, enfrentándose a innumerables peligros y extraños sucesos para su camino de regreso a casa antes que el peligroso invierno llegue.

Tráiler:

¿Quién Mató a los Puppets?

Sinópsis: Un misterioro asesinato ocurre en un mundo donde humanos y títeres conviven, pero los títeres son vistos como ciudadanos de segunda clase. Cuando el elenco de títeres de un programa de televisión para niños de los '80 comienza a ser asesinado uno por uno, el detective Phillips (Bill Barretta) y su compañera Connie Edwards (Melissa McCarthy) toman el caso.

Tráiler:

La Princesa Encantada

Sinópsis: Ruslan, un artista errante que sueña con convertirse en un caballero, conoció a la bella Mila y se enamoró de ella; él ni siquiera sospechaba que ella era la hija del Rey. Sin embargo, la felicidad de los amantes no estaba destinada a durar demasiado tiempo. Chernomor, el malvado hechicero, apareció en un vórtice mágico y robó a Mila justo ante los ojos de Ruslan para transformar su poder de amor en su propio poder mágico. Sin más preámbulos, Ruslan se lanza en persecución de la princesa robada para superar todos los obstáculos y demostrar que el amor real es más fuerte que la magia.

Tráiler:

El Depredador

Sinópsis: Desde los confines del espacio hasta las más calles de los suburbios de las ciudades pequeñas, la búsqueda llega a la casa de la reinvención por Shane Black de la saga “Predator“. Ahora, los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo de ex soldados y una profesora de ciencias podrán evitar, quizá el fin de la raza humana...

Tráiler:

Yo no me Llamo Rubén Blades

Sinópsis: Yo no me llamo Rubén Blades es un documental que acompaña a uno de los músicos más importantes de Latinoamérica en un recorrido a través de su carrera de 50 años, en el momento que decide hacer su último años de giras. En un tono íntimo, la película propone una oportunidad única de conocer al artista, su música y las historias detrás de ella. A través de sus propios testimonios y los de protagonistas de su mundo, conoceremos la obra de este polifacético artista y sus razones para querer dejarlo todo y comenzar de nuevo.

Tráiler: