La psicología revela por qué algunas personas prefieren vivir con gatos: buscan compañía sin tener que estar rodeadas de gente

Un estudio reciente revela que los amantes de los gatos tienen una menor puntuación en extraversión en comparación con los propietarios de perros. | Foto: Magnific

Un estudio reciente revela que los amantes de los gatos tienen una menor puntuación en extraversión en comparación con los propietarios de perros. | Foto: Magnific

Los gatos pueden convertirse en una compañía ideal para quienes disfrutan de compartir su espacio sin necesitar interacción permanente. Un estudio analizó a miles de personas y encontró diferencias de personalidad entre quienes prefieren a los felinos y quienes se inclinan por los perros.

La investigación, publicada en Anthrozoös, estudió a 4.565 participantes mediante el modelo de los cinco grandes rasgos de personalidad. Los resultados encontraron que los amantes de los gatos obtenían puntuaciones inferiores en extraversión, aunque esto no significa que sean tímidos o antisociales.

Los amantes de los gatos presentan un rasgo de personalidad particular

Quienes se identificaron como amantes de los gatos registraron menores niveles de extraversión que las personas que preferían los perros. También obtuvieron puntuaciones más altas en apertura a la experiencia, relacionada con la curiosidad, la imaginación y la sensibilidad hacia ideas poco convencionales.

Sin embargo, tener una menor extraversión no significa querer vivir aislado ni carecer de relaciones sociales. Una persona puede disfrutar de vínculos profundos, preferir grupos pequeños y valorar los momentos de tranquilidad, un escenario en el que la convivencia con un gato puede encajar especialmente bien.

La compañía de un gato no exige interacción constante

Una de las características que puede explicar esta preferencia es la forma en que los gatos conviven con sus dueños. Pueden permanecer en la misma habitación mientras una persona trabaja, lee o descansa, sin reclamar atención de manera continua ni llenar cada momento de silencio.

La investigación, no obstante, no demuestra que los gatos reduzcan la soledad ni que sustituyan las relaciones humanas. Tampoco establece si la personalidad lleva a una persona a elegir un gato o si convivir con estos animales modifica su comportamiento, por lo que los resultados deben entenderse como una tendencia estadística.