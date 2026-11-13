Se negaron a cambiar sus rituales: las tumbas megalíticas que siguieron en uso hasta la Edad del Bronce en España Las excavaciones recientes también revelaron objetos de oro, plata y marfil en las tumbas, sugiriendo su importancia cultural.

Mientras gran parte de la península ibérica abandonaba los grandes enterramientos colectivos durante la Edad del Bronce, una comunidad del sur de España mantuvo esta tradición funeraria. Dos tumbas megalíticas cerca del cabo Trafalgar, en Cádiz, permanecieron en uso mucho después de que otras poblaciones adoptaran sepulturas individuales, una diferencia que revela la persistencia de antiguas costumbres.

La investigación, dirigida por Eduardo Vijande-Vila, de la Universidad de Cádiz, fue publicada en la revista científica PLOS One. El equipo combinó análisis de restos humanos, estudios arquitectónicos y pruebas de datación para establecer cuándo funcionó esta necrópolis. Los resultados sitúan su actividad entre 1875 y 1625 a. C., durante el primer cuarto del segundo milenio antes de Cristo.

¿Cuándo se utilizaron las tumbas y qué encontraron los arqueólogos?

Las excavaciones, realizadas en 2021 y 2022, permitieron localizar dos estructuras funerarias con varios individuos enterrados en su interior. Los especialistas sometieron a análisis de radiocarbono los restos de 16 personas y aplicaron modelos estadísticos para precisar la cronología de los enterramientos.

(A) Vista aérea de la Tumba I. (B) Acumulación de pequeñas piedras que sellaban el acceso al corredor. (C) Acumulación de piedras que sellaban la parte final del corredor. Foto: PloS One

Todavía no existe una fecha definitiva para la construcción de los monumentos. A diferencia de otros casos de la época, en los que las comunidades reutilizaron estructuras levantadas durante la Edad del Cobre, en Trafalgar no aparecieron materiales antiguos ni señales de ocupación previa en los alrededores. Por ello, los investigadores plantean que las tumbas pudieron construirse poco antes de su utilización, a comienzos del segundo milenio a. C. Esta hipótesis requiere nuevos análisis.

Los objetos que revelan la importancia de los enterramientos

Entre los materiales recuperados figuran piezas de oro, plata y marfil, consideradas bienes de alto valor. Su presencia aporta información sobre los objetos depositados junto a los difuntos. Además, la ubicación de la necrópolis en el cabo Trafalgar llevó a los autores a plantear que el mar pudo tener un papel importante en las rutas comerciales y en las prácticas funerarias de esta comunidad.

El equipo también utilizó escáneres 3D y fotogrametría para crear modelos digitales de ambas estructuras, útiles para estudiar su arquitectura y difundir información sobre un yacimiento poco conocido. Sin embargo, los fuertes vientos y el desplazamiento de la arena amenazan con cubrir nuevamente las tumbas. Los investigadores advierten que otras estructuras podrían permanecer ocultas bajo las dunas.