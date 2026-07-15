Cultivar órganos en el espacio ya es real: científicos imprimen tejidos de riñón e hígado en órbita por primera vez

El cultivo de órganos en el espacio se beneficia de la distribución uniforme de las células. Foto: Gemini IA

El cultivo de órganos en el espacio se beneficia de la distribución uniforme de las células. Foto: Gemini IA

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La producción de tejidos humanos fuera de la Tierra acaba de dar un paso importante. La empresa Auxilium Biotechnologies anunció que logró bioimprimir por primera vez tejidos de riñón y de hígado a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), un avance que busca ampliar las posibilidades de la medicina regenerativa y la producción de materiales biológicos en el espacio.

La misión también permitió fabricar tejido de cartílago y 28 implantes para reparación de nervios utilizando una única plataforma automatizada. Todo el material regresó a la Tierra a bordo de la misión AXLM-3, que viajó en la misión de reabastecimiento NASA SpaceX CRS-34 y amerizó frente a la costa de California el 17 de junio del 2026.

¿Qué logró fabricar la misión en la Estación Espacial Internacional?

Durante la misión, la plataforma de bioimpresión orbital AMP-1 produjo tejidos de riñón, hígado y cartílago, además de los 28 implantes destinados a la reparación de nervios. Según la empresa, es la primera ocasión en que una misma misión fabrica tres tipos distintos de tejidos junto con productos médicos implantables.

La empresa logró la bioimpresión de tejidos renales y hepáticos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Foto: Auxilium Biotechnologies

Los tejidos de riñón e hígado fueron elaborados para investigaciones del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM), con células y diseños desarrollados por ese instituto, mientras que Auxilium proporcionó la tecnología necesaria para realizar la fabricación en condiciones de microgravedad.

'Esta misión representa un hito importante tanto para Auxilium como para el futuro de la biofabricación espacial', afirmó Jacob Koffler, director ejecutivo de la compañía. 'Por primera vez, bioimprimimos con éxito tejidos de riñón e hígado en el espacio, demostrando que es posible fabricar productos biológicos complejos en órbita. También produjimos tejido de cartílago y 28 implantes para reparación de nervios durante la misma misión utilizando la misma plataforma de fabricación'.

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¿Por qué la microgravedad puede ser útil para la medicina?

El director del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, Anthony Atala, destacó el valor científico de este trabajo. 'Bioimprimir con éxito tejido vivo de hígado y riñón a bordo de la Estación Espacial Internacional marca un importante paso adelante para la medicina regenerativa. La distribución uniforme de las células lograda a bordo de la estación espacial apunta a posibilidades reales para fabricar dispositivos médicos y tejidos en el espacio'.

Además de demostrar que pueden producirse distintos tipos de tejidos en una misma misión, el experimento confirmó que una sola plataforma puede fabricar tanto tejidos vivos como implantes médicos durante un mismo ciclo operativo.

Para la empresa, esta capacidad representa un avance hacia sistemas de fabricación espacial con mayor volumen de producción y preparados para atender diferentes necesidades biomédicas.

El siguiente objetivo: producir tejidos bajo demanda en el espacio

Auxilium considera que esta tecnología podría facilitar en el futuro la fabricación de organoides, pequeños modelos tridimensionales de tejidos humanos utilizados para investigar enfermedades, probar medicamentos y desarrollar nuevas terapias.

Actualmente, estos modelos se producen en la Tierra y luego se envían al espacio para su estudio. Fabricarlos directamente en órbita permitiría disponer de ellos cuando sean necesarios y reducir la dependencia de los lanzamientos desde nuestro planeta.

La compañía también trabaja con la vista puesta en la próxima generación de estaciones espaciales comerciales, incluidas colaboraciones con Vast y Starlab. Su objetivo a largo plazo es desarrollar capacidades de fabricación biológica que apoyen futuras investigaciones científicas, la atención médica y las misiones de exploración humana más allá de la órbita terrestre.