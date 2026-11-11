Investigadores presentan unas piezas de madera carbonizadas como posibles fragmentos del Arca de Noé en una montaña de Turquía Según los expertos, una formación geológica está relacionada con la antigua embarcación del patriarca bíblico, protagonista del último diluvio universal.

Las excavaciones en la formación de Durupinar habría encontrado pruebas físicas del Arca de Noé. Foto: NoahsArkScans.com

Las excavaciones en la formación de Durupinar habría encontrado pruebas físicas del Arca de Noé. Foto: NoahsArkScans.com

Investigadores que estudian una formación rocosa en el este de Turquía recuperaron fragmentos oscuros que identifican como madera carbonizada. El hallazgo se produjo en la formación de Durupınar, una estructura con forma de barco situada cerca del monte Ararat, cuya peculiar silueta alimenta desde hace décadas las teorías sobre una posible relación con el Arca de Noé descrita en la Biblia. Las piezas fueron extraídas mediante perforaciones profundas y ahora forman parte de un estudio que busca determinar su antigüedad y procedencia.

El proyecto combina estudios del suelo, perforaciones, radares de penetración terrestre y análisis de laboratorio. Aunque el equipo considera que los nuevos restos podrían aportar información importante sobre el origen de la formación, todavía no existe una prueba independiente que los relacione con la embarcación del Antiguo Testamento. Los especialistas esperan los resultados de las pruebas científicas antes de establecer conclusiones sobre el material recuperado y las estructuras que podrían existir bajo el terreno.

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Los investigadores describen como fragmentos de madera carbonizada las piezas encontradas en Turquía. Foto: NoahsArkScans.com

¿Qué encontraron en la formación de Durupınar?

Las muestras recuperadas corresponden a varios fragmentos oscuros y agrietados que el equipo identifica como madera carbonizada. Algunas piezas presentan aparentes vetas y anillos de crecimiento, características que podrían ayudar a determinar su naturaleza mediante estudios especializados. Según Cenker Atila, arqueólogo y profesor de la Universidad Sivas Cumhuriyet de Turquía, los restos aparecieron a unos 9,1 metros bajo la superficie de la formación.

El Proyecto de Investigación del Arca de Noé recolectó más de 300 muestras de suelo a diferentes profundidades dentro y fuera de la formación Durupınar.

En declaraciones a Fox News Digital, el investigador afirmó que, desde su perspectiva profesional, las piezas "son muy antiguas", aunque reconoció que todavía no existen resultados de laboratorio sobre su edad. El estudio también comprende cientos de muestras de suelo y núcleos extraídos mediante perforaciones, cuyo análisis continúa en distintos laboratorios.

La formación de Durupınar fue identificada en 1959 y alcanza aproximadamente 157 metros de longitud. Su contorno, similar al de una embarcación, despertó el interés de quienes buscan posibles rastros del relato bíblico. Sin embargo, en 1996, los geólogos Lorence Gene Collins y David Franklin Fasold rechazaron esa interpretación y sostuvieron que se trata de "una estructura rocosa natural".

¿Qué indicios llevan a los investigadores a relacionar la formación con el Arca de Noé?

Atila considera que existen varias características que justifican continuar las investigaciones. Entre ellas menciona la ubicación de la estructura, sus dimensiones y su apariencia alargada. También señala que la formación parece presentar tres niveles, una distribución que relaciona con la descripción del Arca de Noé en los textos religiosos.

"Se han reunido demasiadas coincidencias como para ignorarlas", declaró el arqueólogo. El especialista también destacó que la concentración de carbono dentro de la estructura sería superior a la detectada en el exterior, otro elemento que el equipo considera relevante para su hipótesis.

Por su parte, los estudios de radar realizados por el científico Khosrow Bakhtar habrían identificado patrones organizados y posibles cámaras y corredores bajo la superficie. No obstante, todavía falta determinar si esas formas corresponden realmente a compartimentos de una embarcación o a características naturales del terreno.

¿Qué pruebas faltan para confirmar si los restos pertenecen al Arca de Noé?

Los fragmentos de madera fueron enviados a cuatro laboratorios de distintos países para someterlos a pruebas de carbono 14 e identificar las especies a las que pertenecen. Estos procedimientos permitirán establecer su antigüedad y aportar información sobre su origen, aunque por sí solos no demostrarían que formaron parte del Arca de Noé.

Los investigadores también esperan conocer los resultados de los análisis del suelo para determinar si existen rastros humanos o animales. Lauren Witzke, directora de marketing y recaudación de fondos de Noahs Ark Scans, señaló que el equipo compartirá los resultados cuando cuente con evaluaciones especializadas. "No lo sabremos hasta que empecemos a recibir los resultados de los laboratorios", explicó.

El proyecto, financiado mediante aportes colectivos, espera obtener nuevos permisos para ampliar los trabajos de excavación en 2027. Según Witzke, existe una buena posibilidad de continuar con las investigaciones durante ese año, aunque la decisión dependerá de las autorizaciones correspondientes.