Un volcán submarino permite por primera vez a un generador producir más electricidad de la que consume para funcionar Un proyecto en el lecho marino logró un balance energético positivo durante 8,7 segundos, utilizando calor de rocas fundidas.

Un volcán submarino frente a la costa de Estados Unidos genera electricidad con saldo positivo. Foto: Endurance Energy

Un volcán submarino frente a la costa de Estados Unidos genera electricidad con saldo positivo. Foto: Endurance Energy

Un experimento realizado frente a las costas de Oregón, en Estados Unidos, demostró que es posible aprovechar el calor de un volcán submarino para generar más electricidad de la que necesita un generador para funcionar. El sistema, instalado en el fondo del océano, consiguió mantener un balance energético positivo durante 8,7 segundos, un avance que abre nuevas posibilidades para explorar esta fuente de energía.

La prueba fue desarrollada por la empresa estadounidense Endurance Energy en Axial Seamount, un volcán situado a unos 480 kilómetros de la costa de Oregón y aproximadamente 1.500 metros bajo la superficie del océano. El anuncio de los resultados se realizó el 19 de octubre, después de un experimento llevado a cabo el 27 de septiembre.

¿Cómo consiguió el volcán submarino generar electricidad?

El proyecto, denominado Adélie, buscaba aprovechar el calor que se encuentra bajo el fondo marino para producir electricidad, mediante un procedimiento similar al de las centrales geotérmicas terrestres. En estas instalaciones, el agua caliente o el vapor procedente del subsuelo impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico.

Una grúa eleva el prototipo geotérmico Adélie de Endurance Energy por encima de la cubierta de un barco. Foto: Endurance Energy

En Axial Seamount, el calor proviene de las rocas fundidas que se encuentran debajo del volcán. El agua del océano se filtra por las grietas del suelo marino, se calienta al entrar en contacto con las zonas calientes y vuelve a salir mediante aberturas conocidas como fuentes hidrotermales.

Para instalar el equipo, los ingenieros perforaron 16 metros bajo el lecho oceánico y colocaron una tubería. El agua alcanzó aproximadamente 260 °C, pero su flujo era insuficiente para hacer funcionar el generador. Por ese motivo, conectaron Adélie a una fuente hidrotermal cercana, de donde obtuvieron el agua caliente necesaria para realizar la prueba.

Durante el experimento, el líquido alcanzó unos 281 °C. Debido a la enorme presión existente a esa profundidad, el agua pudo permanecer en estado líquido pese a superar ampliamente los 100 °C.

¿Cuánta electricidad produjo el generador durante la prueba?

El 27 de septiembre, el sistema consiguió que su turbina alcanzara aproximadamente 26.000 revoluciones por minuto. Aunque las bombas y otros componentes también necesitaban electricidad para funcionar, el balance energético resultó positivo durante un breve intervalo.

El sistema de perforación submarina Rockhopper de Endurance Energy a bordo del Ocean Guardian por la noche. Foto: Endurance Energy

Según los resultados comunicados por Endurance Energy, el generador registró un excedente mediano de aproximadamente 2 kilovatios durante 8,7 segundos. En su momento de mayor producción, esa diferencia llegó a 16,5 kilovatios.

Sin embargo, el funcionamiento se interrumpió cuando un mecanismo de seguridad activó la protección de la batería ante una corriente eléctrica excesiva. Unos 10 minutos después, durante un intento de reinicio, también falló el cable de alimentación de una bomba.

"Gentoo, el próximo generador de prueba de 100 kW de Endurance, es una versión mejorada de Adélie. Se desplegará este invierno y tiene como objetivo alcanzar una mayor potencia y funcionar durante más tiempo", señaló en ScienceAlert Andrew Redd, fundador y director ejecutivo de Endurance Energy.

¿Puede convertirse en una nueva fuente de energía?

La empresa pretende utilizar esta tecnología para suministrar electricidad a clientes en tierra. Su primer proyecto comercial se desarrolla en Tonga, una nación insular del Pacífico cuya red eléctrica depende principalmente del diésel importado. Endurance tiene como objetivo comenzar a producir electricidad allí en 2027.

Para alcanzar esa meta, todavía necesita resolver varios desafíos. Redd explicó que la compañía debe conseguir una generación sostenida mediante pozos perforados y desarrollar equipos capaces de funcionar de manera confiable durante meses o incluso años.

También existen interrogantes ambientales. Las fuentes hidrotermales albergan microorganismos y animales que dependen de las sustancias químicas presentes en estas aguas. La empresa asegura que seleccionó un punto de perforación alejado de las chimeneas hidrotermales y de los animales cercanos. Además, envió más de 40 muestras de agua, rocas y minerales a laboratorios independientes.

El experimento representa una primera demostración de que el calor de un volcán submarino puede generar un excedente eléctrico. No obstante, su viabilidad dependerá de que las próximas pruebas consigan mantener esa producción durante periodos mucho más prolongados y sin alterar los ecosistemas del fondo marino.