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Casi 16 mil espejos y sal fundida: China puso en marcha la planta termoeléctrica solar a mayor altitud del mundo que genera 250 millones de kWh al año

Esta estructura es capaz de almacenar el calor del día en sales fundidas para seguir generando electricidad durante la noche.

Una central termosolar situada a mayor altitud del mundo opera en China. Foto. Wikimedia
Una central termosolar situada a mayor altitud del mundo opera en China. Foto. Wikimedia
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China completó una gigantesca instalación solar a más de 4.650 metros sobre el nivel del mar, en la meseta tibetana. Ubicada en el condado de Amdo, la planta utiliza casi 16.000 espejos para concentrar la luz del Sol en una torre de 210 metros. Con una potencia de 100 megavatios (MW), el proyecto busca continuar produciendo electricidad cuando cae la noche.

La central termosolar de Amdo cuenta con un sistema de almacenamiento mediante sales fundidas que conserva el calor acumulado durante el día, según informó CGTN. Sus desarrolladores estiman que podrá generar 255 millones de kilovatios hora (kWh) al año, suficiente para cubrir el consumo eléctrico de unos 50.000 hogares.

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Casi 16.000 espejos concentran la luz en una torre de 210 metros

La instalación ocupa aproximadamente 800.000 metros cuadrados y reúne los espejos móviles, conocidos como heliostatos. Cada uno sigue la trayectoria del Sol y refleja sus rayos hacia un receptor ubicado en la parte superior de la torre central. A diferencia de los paneles fotovoltaicos convencionales, que transforman directamente la luz solar en electricidad, esta tecnología aprovecha el calor concentrado para calentar sales hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 560 °C.

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Posteriormente, esa energía térmica se utiliza para producir vapor, que mueve turbinas encargadas de generar electricidad. De esta manera, la planta funciona mediante un proceso similar al de una central térmica, pero sin necesitar la quema constante de carbón u otros combustibles fósiles.

Las sales fundidas permiten producir electricidad durante la noche

Uno de los principales atractivos es su capacidad para conservar la energía solar. La central dispone de un sistema de almacenamiento térmico diseñado para mantener el calor durante aproximadamente 8 horas. Esto significa que puede aprovechar la energía acumulada mientras recibe radiación solar y utilizarla después del atardecer. Así, no depende exclusivamente de la luz disponible en cada momento para continuar generando electricidad.

Esta característica también permite complementar a los parques fotovoltaicos, cuya producción disminuye cuando anochece. En lugar de almacenar electricidad directamente, la instalación conserva el calor y lo transforma en energía cuando resulta necesario.

Una construcción extrema que abastecerá a 50.000 hogares

Levantar una infraestructura de estas dimensiones representó un desafío para los ingenieros. La zona registra temperaturas muy bajas, fuertes vientos y niveles elevados de radiación ultravioleta, condiciones que obligaron a adaptar los soportes de los espejos y sus mecanismos de seguimiento.

Para responder a estas dificultades, también se incorporaron sistemas de control y componentes preparados para trabajar en un entorno especialmente exigente. La conexión de la planta a la red eléctrica estaba prevista para octubre de 2026. Según las estimaciones del proyecto, su producción anual permitiría evitar el consumo de unas 60.000 toneladas de carbón y reducir alrededor de 165.000 toneladas de dióxido de carbono.

La iniciativa forma parte de una estrategia energética más amplia de China, que también contempla otra central termosolar de 50 MW y un parque fotovoltaico de 400 MW en el cercano condado de Damxung. Con estas infraestructuras, el país busca aprovechar los recursos solares de la meseta tibetana y transportar esa electricidad hacia regiones más pobladas.

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