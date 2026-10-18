Investigadores sudafricanos pintan franjas rojas en las palas de las turbinas eólicas: los resultados sorprenden a los científicos

Una sencilla modificación en las palas de cuatro turbinas eólicas en Sudáfrica podría ayudar a reducir las muertes de aves provocadas por estos gigantes de la generación eléctrica. Investigadores observaron que pintar dos franjas rojas sobre una de las aspas estuvo asociado con una importante disminución de las aves encontradas muertas en esas turbinas.

El experimento se realizó en el parque eólico Umoya Energy, cerca de Hopefield. Un estudio publicado como preprint en bioRxiv estima una reducción mediana del 83% en las muertes de aves después de la intervención. Sin embargo, el trabajo todavía no ha sido revisado por pares, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.

Un cambio de color en las turbinas

En 2023, dos franjas de color rojo señal se pintaron sobre una de las palas de cuatro turbinas que habían registrado una elevada mortalidad de aves. Los investigadores realizaron búsquedas semanales de cadáveres dentro de un radio de 80 metros alrededor de cada torre y compararon las turbinas modificadas con otras que permanecieron sin pintar.

Durante los 32 meses posteriores a la intervención, se encontraron 25 aves muertas por impactos con las palas en las 20 turbinas estudiadas. De ellas, 23 aparecieron debajo de las 16 turbinas que permanecieron blancas, mientras que solo dos fueron encontradas debajo de las cuatro turbinas con franjas rojas.

La diferencia también aparece cuando se observa cada turbina por separado: las máquinas con las palas modificadas registraron alrededor de 0,5 aves muertas por turbina, frente a unas 1,4 en las turbinas blancas.

El análisis estadístico estimó una reducción mediana del 83% en las muertes respecto de las turbinas de control. Aun así, los propios autores advierten que existe un alto grado de incertidumbre alrededor de esa cifra.

Las aves rapaces, entre las más afectadas

El problema resulta especialmente importante para las aves rapaces. Los investigadores señalan que estas especies pueden tener una visión excepcional, pero aun así no siempre detectan las palas en movimiento a tiempo para esquivarlas.

En un caso observado anteriormente, los investigadores presenciaron cómo una pala golpeó a una águila marcial joven mientras volaba. La punta de la pala se desplazaba a unos 144 kilómetros por hora.

"Pese a la gran agudeza visual de las águilas, este individuo no realizó ninguna maniobra evasiva para evitar la pala blanca que se desplazaba perpendicularmente hacia ella", escribieron los investigadores en un trabajo publicado en 2024.

En las cuatro turbinas seleccionadas para el experimento habían muerto siete rapaces de seis especies antes de la pintura, incluida una aguililla negra, una especie en peligro de extinción. Después de la intervención, solo se registró la muerte de una rapaz, un milano de pico amarillo.

Tres parejas de aguilillas negras se reprodujeron dentro del parque eólico durante 2024 y 2025 y, según los autores, ninguna volvió a morir en las turbinas con las palas modificadas.

¿Por qué podrían funcionar las franjas rojas?

Los investigadores creen que el efecto podría estar relacionado con la capacidad de las franjas para hacer que las palas sean más visibles mientras giran. El rojo también podría generar una señal de advertencia para las aves.

"El fuerte efecto de las franjas rojas puede deberse tanto al alto contraste que proporcionan como al posible efecto de advertencia que el rojo puede provocar", señala el resumen del estudio.

La elección del rojo no fue la primera opción. Los investigadores habrían preferido utilizar negro debido a experiencias anteriores en Noruega, donde pintar una pala de negro en determinadas turbinas estuvo asociado con una reducción del 72% de las muertes de todas las aves.

Sin embargo, las autoridades de aviación civil de Sudáfrica no permitieron utilizar negro en estructuras altas. Por ello, se autorizaron las franjas rojas en las cuatro turbinas de Umoya Energy.

Un resultado prometedor, pero todavía preliminar

Los investigadores reconocen que el experimento tiene limitaciones. Las cuatro turbinas pintadas fueron escogidas precisamente porque habían registrado una elevada mortalidad, en lugar de ser seleccionadas al azar. Además, los cadáveres encontrados no fueron corregidos según la capacidad de los observadores para detectarlos. Estudios anteriores en el mismo lugar estimaron que solo se encontraba alrededor del 52,6% de las aves muertas.

Tampoco está claro si las franjas funcionan de la misma manera durante el amanecer, el atardecer o la noche. El propio estudio señala que su eficacia en esas condiciones todavía no ha sido explorada.

Por eso, los autores presentan sus resultados como una evidencia inicial y no como una solución definitiva. El objetivo sería encontrar una forma sencilla de reducir las colisiones sin abandonar la expansión de las energías renovables.

"No podemos seguir quemando combustibles fósiles. Algunas especies, como el aguililla negra, no sobrevivirán al cambio climático. Pero tampoco podemos sacrificar numerosas aves en el altar de la energía renovable", afirmó Robert Simmons, uno de los investigadores.