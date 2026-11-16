Estados Unidos pierde su estatus de país libre de sarampión tras 26 años: suman más de 5.400 casos en 2026 Los expertos advierten sobre el riesgo para los más vulnerables, resaltando la importancia de mantener a la población vacunada para controlar la enfermedad.

Estados Unidos perdió oficialmente su estatus de país que había eliminado el sarampión que mantenía desde el año 2000. La decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) responde a la propagación sostenida del virus, que provocó más de 5.400 contagios durante 2026 y reactivó brotes que comenzaron el año anterior.

Durante más de dos décadas, EE. UU. había conseguido impedir la transmisión local prolongada del sarampión. Aunque anteriormente se registraron casos y brotes aislados, las autoridades lograban contenerlos antes de que se extendieran durante largos periodos. Ahora, la circulación persistente del virus ha llevado a retirar el reconocimiento que el país obtuvo hace 26 años.

Estados Unidos ya no está libre de sarampión

La OPS determinó que Estados Unidos ya no cumple los requisitos para conservar la eliminación del sarampión. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país mantiene esta condición cuando no presenta transmisión local del virus ni brotes que se prolonguen durante 12 meses o más.

El problema comenzó a agravarse en enero de 2025, cuando aparecieron brotes que continuaron activos durante el año siguiente. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente un tercio de los contagios registrados en 2026 está relacionado con focos de infección que comenzaron en 2025.

La pérdida de este reconocimiento no significa que el virus haya regresado por primera vez al territorio estadounidense, sino que ahora existe una transmisión sostenida dentro de sus comunidades. La médica Céline Gounder de CBS News explicó que la disminución de la inmunidad colectiva permite que las cadenas de contagio continúen en lugar de desaparecer después de un brote.

Casos registrados en el último año

Estados Unidos contabilizó 2.242 casos durante 2025, la cifra más alta en más de tres décadas. Sin embargo, el registro fue superado ampliamente en 2026, cuando los CDC acumularon 5.412 infecciones confirmadas, más de 590 hospitalizaciones y al menos seis muertes según el recuento federal citado por CBS News.

La enfermedad llegó a 45 estados y Washington D. C. El mayor brote se produjo en Pensilvania, donde las autoridades sanitarias notificaron más de 1.500 contagios y siete fallecimientos asociados al sarampión. Wisconsin también reportó la muerte de dos niños, mientras que Nueva York registró su primera víctima mortal por esta enfermedad en más de 30 años.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos. Los datos de los CDC indican que el 96% de los infectados durante 2026 no estaba vacunado o desconocía su situación de inmunización. Solo el 2% de los casos correspondió a personas que habían completado la vacunación.

¿Quiénes corren más riesgo?

El epidemiólogo Omer Awan, colaborador de Forbes, señala que la pérdida del estatus de eliminación también aumenta el riesgo para quienes no pueden recibir la vacuna o todavía no tienen edad suficiente para hacerlo. Entre ellos se encuentran los bebés, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, que dependen de que exista una alta protección en su entorno para evitar la exposición al virus.

El sarampión puede provocar complicaciones en los pulmones y el cerebro. Algunas personas desarrollan neumonía o encefalitis, una inflamación cerebral que puede ocasionar daños permanentes. También se han documentado problemas de audición y alteraciones del sistema inmunitario que reducen la capacidad del organismo para recordar y combatir infecciones anteriores.

"Es frustrante y desgarrador porque tenemos las herramientas para combatirla. Esa herramienta es la vacuna MMR, que sabemos que tiene una eficacia del 97% para prevenir el sarampión. Sería diferente si no tuviéramos los medios para enfrentar esta enfermedad, pero los tenemos a nuestra disposición y simplemente no estamos utilizando las herramientas que podrían ayudarnos a contener su propagación y derrotarla", señaló Awan.

El senador republicano y médico Bill Cassidy advirtió sobre el peligro que representa la falta de inmunización para quienes son más vulnerables. "Como médico, usted puede decidir no vacunarse porque es su libre voluntad, pero el niño que es demasiado pequeño para recibir la vacuna queda expuesto si usted entra en contacto con él, y estamos viendo morir a niños que todavía no tienen edad suficiente para vacunarse", declaró en el programa 'Face the Nation'.

¿Qué recomiendan las autoridades?

La OPS recomienda mantener al menos un 95% de la población vacunada para impedir que el virus encuentre suficientes personas susceptibles y continúe propagándose. También considera necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar la capacidad de los laboratorios para identificar contagios y garantizar respuestas rápidas ante nuevos brotes.