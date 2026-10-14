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Ciencia

El ADN antiguo revela que el "Hombre Dragón" chino de hace 146.000 años pertenece a una especie humana extinta

Las investigaciones confirmaron mediante ADN y proteínas que el antiguo fósil pertenece a un grupo humano raramente estudiado.

El estudio revela que el "Hombre Dragón" era un denisovano. Foto: Wikimedia
El estudio revela que el "Hombre Dragón" era un denisovano. Foto: Wikimedia
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El cráneo de Harbin, conocido como el 'Hombre Dragón', perteneció a un denisovano, un antiguo linaje humano emparentado con los neandertales. Dos estudios publicados en 2025 en las revistas Cell y Science llegaron a esta conclusión mediante el análisis de ADN antiguo y proteínas conservadas en los restos fósiles.

El hallazgo permite relacionar los rasgos físicos de un cráneo casi completo con un grupo humano cuya existencia se conocía principalmente por fragmentos de huesos y dientes. Además, demuestra que el material biológico conservado en el sarro dental puede aportar información genética incluso cuando otros intentos de recuperar ADN de un fósil no tienen éxito.

El cráneo de Harbin conservaba un misterio de miles de años

El fósil fue encontrado en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. Su antigüedad mínima es de aproximadamente 146.000 años, según una datación realizada mediante series de uranio. A diferencia de otros restos humanos antiguos, el cráneo está casi completo y conserva buena parte de su forma original.

El cráneo del

El cráneo del "hombre dragón" tiene una característica primitiva, como los pronunciados arcos de las cejas. Foto: Kai Geng

Cuando fue descrito en 2021, sus dimensiones, las pronunciadas crestas sobre los ojos y su mandíbula superior robusta llamaron la atención de los investigadores. Ji Qiang, de la Universidad GEO de Hebei, y sus colegas propusieron clasificarlo como una nueva especie, Homo longi, cuyo nombre hace referencia al dragón.

Sin embargo, su identidad seguía siendo motivo de debate. Algunos análisis anatómicos relacionaban el cráneo con otros fósiles asociados a los denisovanos, mientras que otros los consideraban grupos distintos.

"Este es un punto de referencia en el mapa que podemos utilizar para decir: ‘Así era físicamente un denisovano’", explicó Carina Schlebusch, antropóloga evolutiva de la Universidad de Uppsala, quien no participó en los estudios.

El sarro dental permitió recuperar ADN antiguo

El equipo dirigido por Qiaomei Fu, de la Academia China de Ciencias, intentó recuperar ADN de distintas muestras del cráneo y de material dental, pero no obtuvo ADN humano antiguo utilizable. Entonces, los investigadores analizaron el sarro endurecido que permanecía adherido al único molar conservado.

Según los investigadores, el gran tamaño del hombre dragón podría ser una adaptación al duro entorno en el que probablemente vivió. Foto: Chuan Zhao

Según los investigadores, el gran tamaño del hombre dragón podría ser una adaptación al duro entorno en el que probablemente vivió. Foto: Chuan Zhao

Una muestra de apenas 0,3 miligramos proporcionó ADN mitocondrial, un tipo de material genético que permite estudiar la ascendencia materna. Aunque casi el 80% del material genético humano extraído procedía de fuentes modernas, los investigadores consiguieron identificar las secuencias antiguas y comprobar que coincidían con las de los denisovanos.

"Por fin podemos demostrar claramente que se trata de ADN denisovano y que está relacionado con los primeros denisovanos", afirmó Fu.

Las proteínas confirmaron la identidad del Hombre Dragón

El segundo estudio analizó proteínas antiguas extraídas del hueso petroso del cráneo, mediante un procedimiento independiente del empleado para recuperar el ADN. Los investigadores identificaron 95 proteínas antiguas y encontraron coincidencias que respaldaban la relación del fósil con los denisovanos.

El análisis estadístico agrupó al Hombre Dragón con este linaje, con niveles de respaldo del 98% o del 100%, según el conjunto de datos utilizado.

"Si consideramos los dos estudios en conjunto, está bastante claro que este individuo era denisovano", señaló Bence Viola, paleoantropólogo de la Universidad de Toronto.

La identificación ofrece una referencia anatómica para estudiar otros fósiles asiáticos. Sin embargo, todavía no resuelve cómo deben clasificarse formalmente los denisovanos ni si el nombre Homo longi es el adecuado para este grupo humano extinto.

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