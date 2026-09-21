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Ciencia

Un astrónomo aficionado buscaba dónde acampar en Google Maps y encontró una estructura de 25 km: geólogos confirmaron un impacto de 390 millones de años

Un vistazo casual a las imágenes satelitales reveló una evidencia pasada por alto de la antigua colisión cósmica oculta bajo los bosques de Canadá.

La forma circular de la estructura de impacto en Quebec, con el lago Marsal cerca del centro captado el 12 de octubre de 2025. Foto: NASA/USGS
La forma circular de la estructura de impacto en Quebec, con el lago Marsal cerca del centro captado el 12 de octubre de 2025. Foto: NASA/USGS
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Mientras preparaba una ruta de senderismo por la región de Côte-Nord, en Quebec, el astrónomo aficionado Joël Lapointe detectó en 2024 en Google Maps una enorme depresión circular que llamó de inmediato su atención. Su forma casi perfecta y sus 25 kilómetros de diámetro hacían pensar que no se trataba de una formación geológica común.

Tras contactar con especialistas, una investigación de campo confirmó que la estructura fue creada por el impacto de un meteorito hace unos 390 millones de años, con lo que se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de este tipo realizados en Canadá.

Las imágenes satelitales revelaron una estructura que podía ser un cráter de impacto

Lapointe observó que el lago Marsal se encontraba justo en el centro de una gran estructura circular visible desde imágenes satelitales. Intrigado, compartió el hallazgo con el geofísico francés Pierre Rochette, quien consideró que la topografía sugería un cráter de impacto.

A) Cono de fractura en el centro de la estructura. B) Roca fundida a 4 km (2,5 millas) al oeste del centro de la estructura. Foto: Gattacceca, J. et al.

A) Cono de fractura en el centro de la estructura. B) Roca fundida a 4 km (2,5 millas) al oeste del centro de la estructura. Foto: Gattacceca, J. et al.

Las primeras muestras obtenidas del lugar contenían circones, un mineral que puede formarse durante impactos de meteoritos debido a las altísimas temperaturas y presiones. Sin embargo, esa evidencia por sí sola no era suficiente para demostrar el origen extraterrestre de la estructura. Los expertos hicieron una expedición al sitio en octubre de 2025 para buscar pruebas concluyentes.

Uno de los principales indicadores era encontrar señales de alteraciones en las rocas que únicamente pueden producirse bajo las enormes presiones generadas por el impacto de un asteroide o un cometa, según indica un comunicado de la NASA. La mayoría de estas evidencias solo pueden identificarse en laboratorio, aunque existe una excepción visible a simple vista: los llamados conos de fractura.

La expedición geológica confirma la evidencia

"Esta fue una de las expediciones más arduas que he realizado, y he hecho 25 expediciones al Ártico y recorrido seis continentes. El terreno era increíblemente accidentado y, además, había muchísimos insectos", dijo a la CBC el geólogo planetario Gordon Osinski, de la Universidad Western de Canadá.

Una roca fundida por el impacto hace 390 millones de años. Se forma a partir de la temperatura y la presión de un impacto. Foto: CBC/Gordon Osinski

Una roca fundida por el impacto hace 390 millones de años. Se forma a partir de la temperatura y la presión de un impacto. Foto: CBC/Gordon Osinski

A pesar de las dificultades, los investigadores localizaron los esperados conos de fractura, considerados una prueba inequívoca de un impacto meteorítico. También descubrieron grandes depósitos de roca fundida por impacto, formados cuando el enorme calor generado por el choque derritió parte de la corteza terrestre.

"Se pueden fundir literalmente decenas de kilómetros cúbicos de la corteza terrestre cuando un asteroide lo suficientemente grande impacta contra el planeta", explicó Osinski.

El análisis posterior permitió determinar que el impacto ocurrió hace aproximadamente 390 millones de años.

El bautizo como cráter Uhaachatik

Hasta ahora se conocen cerca de 200 cráteres de impacto confirmados en todo el mundo, de los cuales 31 están en Canadá. Según Osinski, normalmente se descubren uno o dos nuevos cráteres cada año, pero la mayoría mide menos de 10 kilómetros de diámetro, por lo que un hallazgo de 25 kilómetros resulta poco común.

Tras confirmar su origen, los investigadores bautizaron el sitio como cráter Uhaachatik, nombre elegido en consulta con el consejo indígena Ekuanitshit Innu, cuyos territorios incluyen la zona del descubrimiento.

Lapointe celebró la confirmación de su hallazgo y destacó que cualquier persona puede contribuir a la ciencia. "No todos los días un ciudadano común encuentra un cráter de 390 millones de años", afirmó. Además, animó a las personas a no ignorar su intuición ni sus observaciones, incluso cuando no pertenezcan a su campo de especialización.

Los científicos continuarán con el análisis de las muestras recogidas para comprender mejor cómo se formó este antiguo evento y qué efectos pudo tener sobre la geología, el clima y la evolución de la Tierra.

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