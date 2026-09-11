Descubren el fósil de un mastodonte del Pacífico de hace 10.000 años en el lecho de un arroyo

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El molar intacto de un mastodonte del Pacífico, de al menos 10.000 años de antigüedad, fue encontrado en un arroyo del condado de San Mateo, California. El hallazgo sorprendió a los científicos por el extraordinario estado de conservación del ejemplar.

El fósil corresponde a un ejemplar adulto y fue localizado durante trabajos de campo realizados como parte de un proyecto para mejorar el hábitat en una reserva del Distrito Regional de Espacios Abiertos de Midpeninsula. En un primer momento, los investigadores pensaron que se trataba de una roca con una forma poco común, según indica ABC News.

Un molar excepcionalmente bien conservado

La pieza mide aproximadamente 8,5 pulgadas de largo, 7 pulgadas de profundidad y 3 pulgadas de ancho. El mastodonte del Pacífico fue un gran herbívoro que vivió durante el Pleistoceno, una época que se extendió desde hace unos 2,5 millones de años hasta hace 11.700 años. Habitó regiones que hoy corresponden a California, Oregón, el norte de las Montañas Rocosas y algunas partes de México.

El molar de una especie extinta de elefante prehistórico. Foto: Midpen

"Es el molar de mastodonte más completo de nuestra zona y el ejemplar más espectacular que he visto", afirmó Thompson. "Sentí escalofríos por todo el cuerpo", dijo Wayne Thompson, paleontólogo y propietario de la empresa Pacific Paleontology.

¿En qué se diferenciaba de un mamut?

Aunque el mastodonte podía recordar a un mamut lanudo y ambos eran parientes lejanos de los elefantes, tenían diferencias importantes. Los molares del mastodonte estaban adaptados para triturar ramas y otros tipos de vegetación.

El fósil fue donado a la Doerr School of Sustainability de Stanford University. Los investigadores planean determinar su edad exacta mediante datación por carbono y realizar un escaneo en 3D.

"Podemos estudiar los fósiles para comprender mejor el pasado de la Tierra, la fauna que vivió en ella y los ecosistemas de los que formaba parte. Esto también puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para proteger nuestros ecosistemas y la biodiversidad en el futuro", explicó Christine Garcia, curadora y responsable de la colección de especímenes de Geociencias de Stanford.