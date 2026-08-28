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Nuevos hallazgos arqueológicos en Vichama, una antigua ciudad de la tradición Caral, ofrecen pistas sobre cómo sus habitantes interpretaron los cambios ambientales que afectaron a su sociedad hace unos 3.800 años. Entre las piezas recuperadas destacan artefactos de hueso y arcilla con representaciones de serpientes, un símbolo relacionado con el agua, la fertilidad, la transformación y la renovación de la vida.

Vichama se desarrolló entre los años 1800 y 1500 a. C. en el actual distrito de Végueta, provincia de Huaura. Los resultados de las investigaciones fueron presentados por la Zona Arqueológica Caral (ZAC), del Ministerio de Cultura, en el marco de los 19 años de trabajos de investigación, conservación y puesta en valor del asentamiento.

Dos esculturas halladas en Vichama

Entre los descubrimientos más llamativos se encuentran dos esculturas recuperadas en el Sector D. La primera mide cerca de 30 centímetros y fue tallada en el asta de un cérvido joven. La pieza representa aparentemente a un personaje antropomorfo muerto, con los ojos y la boca cerrados, asociado a un ser con forma de serpiente.

La serpiente también representaría el tránsito hacia un nuevo ciclo de vida. Foto: Ministerio de Cultura

Según la interpretación de los investigadores, esta composición podría estar relacionada con una idea de transformación y renovación. En ese contexto, la serpiente habría simbolizado el tránsito hacia un nuevo ciclo de vida.

La segunda pieza mide apenas 6,9 centímetros y fue elaborada con arcilla no cocida. Todavía conserva pigmentos rojos y negros. En la parte frontal aparece el relieve de una serpiente con cabeza triangular, mientras que el personaje sostiene a uno de sus lados un objeto que posiblemente tuvo una función ritual.

Otros objetos con representaciones de serpientes también fueron encontrados en edificios públicos y espacios residenciales. Algunas piezas fueron depositadas cuidadosamente como ofrendas durante procesos de renovación arquitectónica.

Serpientes, agua y memoria del cambio climático

Para los investigadores, estos hallazgos refuerzan la importancia de la serpiente dentro del universo simbólico y ritual de Vichama. Su representación no solo estaría relacionada con la transformación y la continuidad de la vida, sino también con el agua y la fertilidad.

Estos elementos eran especialmente importantes para una sociedad cuya subsistencia dependía de actividades agrícolas y pesqueras. Las representaciones encontradas forman parte de un conjunto de evidencias que permiten aproximarse a la manera en que los antiguos habitantes de Vichama entendieron los cambios ambientales.

Durante los 19 años de investigaciones, también se identificaron 34 relieves antropomorfos e ictiomorfos en el Edificio Público Principal, ubicado en el Sector A. Estas representaciones forman el denominado Mural de la Danza de la Vida y la Muerte.

En el Sector K se encuentra además el Mural de la Fertilidad, donde dos serpientes convergen sobre una figura central interpretada como una semilla antropomorfizada.

Una lección que sobrevivió durante miles de años

La arqueóloga Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó que estos elementos permiten comprender cómo la sociedad de Vichama conservó en su memoria las experiencias vinculadas con los cambios climáticos.

"La sociedad de Vichama dejó relieves con representaciones de lo que significó el cambio climático hace 3.800 años para que en la memoria de la gente no se perdiera la información de lo que ocurrió y de cómo debemos evitar que esto se repita", manifestó Shady en un comunicado.

"El mensaje que estamos recuperando es ese: debemos reflexionar, pero ¿cómo? Conociendo la historia y, a partir de ella, reflexionar sobre qué cambios debemos promover", agregó.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, también resaltó el valor de estas evidencias. "Este es el testimonio de una civilización que vivió en tierra peruana y que enfrentó desastres naturales, que los sufrió, y los sufrió en extremo. Creo que es una magnífica reflexión, no para mirar el pasado, sino para mirar el presente y el futuro. Nos están hablando, nos están diciendo qué es lo que puede ocurrir y debemos prestar oídos."