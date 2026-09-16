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Fuerza Espacial revela que Estados Unidos tiene armas en órbita que le permiten "disputar y controlar" el espacio

La Fuerza Espacial estadounidense aseguró que estas capacidades permiten disputar el espacio y afectar la operatividad de los adversarios, especialmente de China y Rusia.

un ámbito que sigue siendo clave para la estrategia defensiva de grandes potencias. Foto: Foro Nuclear.
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"Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", afirmó un portavoz de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en un comunicado.

La institución no precisó qué tipo de armas están desplegadas, cuántas existen ni dónde se encuentran. Sí explicó que estas capacidades permiten disputar y controlar el espacio y afectar las capacidades del adversario. Además, señaló que pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos.

La revelación ocurre mientras Washington considera a China y Rusia como potenciales amenazas para sus intereses estratégicos en el espacio.

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China y Rusia, en el centro de la competencia espacial

La Fuerza Espacial estadounidense sostiene que China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar".

Sobre Rusia, la institución afirmó que Moscú "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros".

La competencia también incluye sistemas capaces de aproximarse, vigilar e interferir con otros satélites. Según una investigación de Reuters, China desarrolla satélites capaces de perseguir e incluso capturar otras naves espaciales, además de tecnologías destinadas a ampliar su autonomía mediante el reabastecimiento de combustible en órbita.

Algunas de estas naves realizaron maniobras coordinadas de proximidad que funcionarios estadounidenses describieron como una especie de "combate aéreo" espacial.

Estados Unidos también llevó a cabo operaciones para demostrar sus capacidades. En septiembre del año pasado, fuerzas estadounidenses y británicas efectuaron una maniobra conjunta en la que un satélite militar estadounidense se aproximó a uno británico mientras un satélite chino pasó a unos 83 kilómetros de distancia.

Los satélites, una pieza clave de la guerra moderna

La militarización del espacio no es nueva. Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957, Estados Unidos y la Unión Soviética exploraron mecanismos para proteger sus satélites y desarrollar medios para neutralizar los de sus adversarios.

Una de las principales preocupaciones durante la Guerra Fría fue el eventual despliegue de armas nucleares en el espacio. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohibió colocar armas de destrucción masiva en órbita.

El tratado, sin embargo, no puso fin a la competencia militar espacial. Estados Unidos, Rusia, China e India continuaron desarrollando capacidades para operar y enfrentarse en ese ámbito, particularmente mediante sistemas destinados a interferir, vigilar o atacar satélites.

La confirmación estadounidense introduce ahora un nuevo elemento en esa carrera: Washington reconoce públicamente que algunas de sus capacidades de control espacial ya están en órbita, aunque mantiene en secreto sus características y ubicación.

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