La investigación Bedmap3 del British Antarctic Survey revela una compleja red de montañas y valles bajo el hielo en la Antártida, contribuyendo a nuevos modelos climáticos. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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La Antártida alberga un relieve oculto tras 27 millones de kilómetros cúbicos de hielo que hoy se revela con máxima precisión gracias a Bedmap3. Este ambicioso proyecto del British Antarctic Survey (BAS), cuyo estudio aparece en la revista científica Scientific Data, sintetiza más de seis décadas de observaciones. Los investigadores lograron plasmar la estructura real del continente, una compleja red de montañas, valles y profundos cañones al sur de los 60° de latitud sur que rompe con la noción de un terreno rocoso uniforme.

Esa inédita cartografía actualiza los modelos de elevación del lecho, espesor glaciar, topografía superficial y fondo marino para proyectar el comportamiento del continente ante un planeta más cálido. Los especialistas califican la información como un insumo fundamental para comprender cómo la configuración del terreno condiciona el desplazamiento de las masas heladas hacia el océano. Comprender esos patrones topográficos resulta clave para evaluar el impacto del cambio climático en el nivel del mar global.

¿Qué mundo se esconde bajo 27 millones de km³ de hielo en la Antártida?

Bedmap3 revela el relieve rocoso oculto bajo el manto helado del continente blanco, sacando a la luz cadenas montañosas, fosas y cuencas profundas situadas por debajo del nivel del mar. Las mediciones del British Antarctic Survey (BAS) fijan la masa congelada total en 27,17 millones de km³, distribuidos en 13,63 millones de km² con un grosor medio de 1.948 metros. Al descartar las plataformas flotantes, el espesor promedio del terreno terrestre asciende a 2.148 metros.

El proyecto identificó el punto con mayor distancia vertical conocida entre la superficie exterior y la base rocosa dentro de un desfiladero sin denominación en Wilkes Land, Antártida Oriental. Análisis previos ubicaban ese registro histórico en la cuenca Astrolabe, pero el nuevo procesamiento cartográfico ajustó la ubicación a las coordenadas 76,052° S y 118,378° E. En ese sitio exacto, la ciencia determinó una acumulación de 4.757 metros de hielo sobre el lecho rocoso, rozando los 4,8 kilómetros de profundidad.

Esta detallada reconstrucción integró datos recopilados desde 1950 a través de aviones, vehículos espaciales, embarcaciones y travesías en tierra. La labor cartográfica añadió 84 investigaciones aerogeofísicas procedentes de 15 instituciones, aportando 52 millones de nuevos puntos y 1,9 millones de kilómetros lineales de mediciones. Gracias a ese esfuerzo, la comunidad científica completó amplios vacíos informativos en las Montañas Transantárticas, la Península Antártica y las áreas costeras occidentales.

¿Qué revela el estudio Bedmap3 sobre la vulnerabilidad de la Antártida?

El mapa cartográfico Bedmap3 redefine el volumen de la capa helada antártica al identificar un grosor superior al estimado previa observación, con bases rocosas bajo el nivel del mar. Esta distribución topográfica acentúa el riesgo ante corrientes oceánicas templadas, según el especialista Peter Fretwell, quien sintetiza: "Bedmap3 muestra una Antártida ligeramente más vulnerable de lo que pensábamos anteriormente".

La actualización integra el límite Bedmap3/RINGS, marco delimitador del punto exacto donde la masa terrestre empieza a flotar. Esta delimitación geomorfofísica, combinada con relieves de superficie, batimetría y afloramientos, fortalece las simulaciones climáticas sobre el desplazamiento glaciar futuro hacia el océano.

El modelo registra cuencas, lagos subglaciales y rutas de drenaje aptas para canalizar agua de deshielo continental. La masa total contiene un equivalente potencial a 58 metros de elevación marina global, métrica física que funcionará como referente indispensable en la previsión del impacto ambiental provocado por el calentamiento.